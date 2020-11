green

El padre de la joven, Orlando Márquez, habló con Pulzo y agradeció a todas las personas y autoridades que ayudaron en la búsqueda de su hija, y también entregó detalles de los problemas que habrían llevado a Sharick Lizeth Márquez Téllez a tomar la decisión de irse de su casa.

El hombre aseguró que la menor vive solo con su madre ya que ellos dos son separados, que él está “pendiente de su manutención” y que cada 15 días le corresponde salir con ella. Además, que frecuentemente se comunica con su hija por teléfono.

“En varias ocasiones que la llamé la niña estaba llorando, y me decía que la mamá la maltrataba, que la regañaba. Y yo le decía: ‘Hija, es que la mayoría de cosas que usted deja de hacer eso le molesta a su mamá. Entonces, haga las cosas juiciosa para que su mamá no se molesté y no le diga nada’. Yo creo que ellas tenían bastantes choques”, afirmó Márquez a este medio.

Preguntado sobre qué pudo haber pasado antes de que la menor decidiera desaparecer de su casa, el padre dijo que “se suponía que ellas estaban bien”, ya que días antes Sharick Lizeth cumplió sus 15 años.

“Es que la mamá, la señora Sandra, me omitió muchas cosas y no me dijo que había discutido con la niña. Cómo será que me avisó hasta el otro día, 24 horas después, que la niña había desaparecido”, detalló el hombre.

¿Qué motivó la discusión por la que Sharick Márquez se fue de la casa?

El padre de la joven no tiene claro qué ocurrió entre ellas dos ese día, el 18 de noviembre, pues aseguró a Pulzo que hasta el sábado 28 viaja a Silvania para dialogar con la menor. No obstante, contó que al parecer el problema fue por unas cosas del hogar.

“Yo no he hablado con mi hija, pero lo que he escuchado por ahí es que hubo un problema que porque no lavó bien una olla o algo así, y que la mamá la regañó. No sé qué pasaría”, detalló.

Márquez explicó que no cree que la madre de la niña, Sandra Téllez, golpeara a su hija, y que más bien sí la regañaba por temas personales: “Yo creo que eran regaños, porque pegarle no creo que ella se atreviera a eso. Tuvimos varios encontrones porque yo le decía que no tratara mal a la niña, y ella me decía que no fuera alcahueta porque por eso ella hacía lo que se le daba la gana”.

De hecho, la madre, que trabaja como guarda de seguridad, grabó un video en el que lloraba y clamaba ayuda porque llevaba una semana sin saber nada de su hija.

Alcaldesa de Silvania contó que Sharick Márquez habló de violencia intrafamiliar

Esta misma versión de peleas en el hogar la entregó la alcaldesa de Silvania, Nohora Sánchez, que en entrevista con Semana dijo que la menor llegó a esa población en busca de su abuela y que pidió quedarse con ella porque no quería regresar a la casa.

“Se activó todo el procedimiento que legalmente corresponde, se le interrogó a la niña sobre el por qué se había evadido de su casa […] La niña argumenta que estaba siendo víctima de violencia intrafamiliar y que desconocía la residencia de sus padres y los números telefónicos de ellos, por eso no nos pudimos comunicar”, manifestó la alcaldesa.

Si bien el padre de la menor había dicho que presuntamente la abuela tenía “secuestrada” a su hija, y que podría entablar acciones legales contra ella, luego de dialogar con Pulzo y analizar bien la situación dijo que prefiere esperar a hablar con su hija para tomar una decisión al respecto.

Esta es la entrevista de la alcaldesa de Silvania, en Semana.