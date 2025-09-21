Un fuerte movimiento telúrico de magnitud 4,6 interrumpió la tranquilidad de la tarde dominical en Colombia, con epicentro en el municipio de Urrao, en el suroeste de Antioquia.

El sismo, registrado a las 3:18 p. m. por el Servicio Geológico Colombiano (SGC), tuvo una profundidad superficial menor a 30 kilómetros, lo que explica por qué se sintió con intensidad en Medellín, el Valle de Aburrá y otras zonas del país.

Minutos después, a las 3:30 p. m., una réplica de 2,5 grados remeció nuevamente la región, avivando el susto entre los habitantes.

Aunque las autoridades no reportaron daños materiales ni heridos hasta el momento, en redes sociales comenzaron a circular videos caseros que capturan el momento exacto en que la tierra se movió.

Usuarios de X (antes Twitter) compartieron grabaciones que muestran objetos cotidianos transformados en protagonistas involuntarios del caos: ventiladores oscilando como péndulos furiosos, lámparas colgantes meciéndose, entre otros.

Acá, videos que muestran cómo se sintió el sismo:

Que temblor en Medellín. Estaba haciendo siesta y me despertó. #Temblor pic.twitter.com/DJZDZTaLmF — César Olse (@cesarolse) September 21, 2025

Acá, algunos de los comentarios que se leyeron en la red social:

#Temblor en Medellín hace minutos, muy fuerte!! — Heroeswick (@heroeswick) September 21, 2025

Que fuerte se sacudió Medellín #Temblor — Yei Martínez (@YeiderC) September 21, 2025

Duro muchos segundos #Temblor — Jorge Juliàn (@JorgeJulianRuiz) September 21, 2025

Yo bien acostadota en mi cama viendo que me llega la notificación del #Temblor para seguido sentir que se me movió hasta la conciencia pic.twitter.com/UUmUu3Ap8C — valu ⁷ (@yoonsynth) September 21, 2025

El SGC confirmó que el sismo preliminar fue de 4,5 grados, ajustado luego a 4,6, y se percibió en regiones vecinas como el Eje Cafetero y hasta en Bogotá, donde algunos edificios altos reportaron leves oscilaciones.

Expertos del SGC explican que la profundidad superficial del evento amplificó su percepción, haciendo que se sintiera como un sismo mayor en zonas urbanas como Medellín. En los últimos meses, Antioquia ha registrado una docena de temblores similares y organizaciones como la Cruz Roja Colombiana recomendaron a la población revisar estructuras, preparar kits de emergencia y evitar rumores en redes.

