Lo hizo durante una entrevista al programa ‘La Noche’ de NTN 24 en la que habló de los recientes hechos de inseguridad en Bogotá, en especial el asesinato de un hombre en Transmilenio durante un hurto con arma blanca.

Pero pese a este y otros casos, el funcionario insistió en que los robos en la ciudad han disminuido. Según él, “al día están sucediendo 202 hurtos”, un número bastante alto, pero bajo, dice, si se comparan con los “366 hurtos diarios” que se cometían en la ciudad en 2019.

Además quiso aclarar que esa reducción no se debe solamente a la pandemia, pues asegura que “en los últimos dos meses donde hemos tenido apertura total en términos de ciudad y se volvió a la normalidad” también han bajado las cifras.

Ante la declaración, el periodista Jefferson Beltrán, conductor del programa, le preguntó cómo explica él que los ciudadanos se sientan más inseguros cuando, según sus cifras, los delitos en las calles son menos. Acero insistió en que se trata de la percepción:

Pero llamaron poderosamente la atención otras palabras del funcionario sobre su decisión de evitar, a toca costa, ver los videos de diferentes delitos que se viralizan pese a ejercer, justamente, como secretario de Seguridad de la capital donde debería estar al tanto de todo.

Acero contó que los periodistas le confiesan en conversaciones informales que a diario reciben videos de 12 o 13 delitos y hechos de violencia en la ciudad y que no le gusta ver dichas grabaciones:

Por eso, amplió su hipótesis en que la inseguridad de Bogotá está basada en dos elementos. La primera es “una sensación” negativa, que además espera ver reflejada en las próximas encuestas, y para la segunda sí reconoció que se trata de la realidad de las denuncias ciudadanas, en las que también justicia el incremento de los casos:

“Una denuncia ciudadana que ha venido aumentando. Otras eran las épocas donde de cada cuatro robos se denunciaba uno, hoy se están denunciando dos de cada cuatro“.

La declaración de Acero hizo eco en los ciudadanos, que le reprocharon sus palabras, al tiempo que le reclamaron que esa no puede ser la solución ni las políticas de la Alcaldía de Bogotá, en cabeza de Claudia López, para mejorar tanto la percepción como la misma seguridad de la ciudad.

Estas fueron algunas de las reacciones en Twitter, en las que también hubo testimonios de ciudadanos víctimas de delitos:

Lo que estamos viviendo es sensación de inseguridad? Dejar de ver el noticiero para no tener esa sensación? Me dañaron el carro por robarme, este año no el pasado, entonces era pura sensación que me costo medio millon de pesos. Esas declaraciones son iguales a las de maduro.

— ADELA PATRICIA CASTRO (@ADELACASTROM) October 31, 2020