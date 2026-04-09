La difusión de imágenes y videos de una parranda vallenata dentro de la cárcel de La Paz muestra a cabecillas de estructuras criminales de Medellín disfrutando de un evento con música en vivo, en medio de cuestionamientos por los controles en el penal.

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La celebración ocurrió este miércoles 8 de abril y contó con la presencia de reconocidos líderes criminales que actualmente buscan negociar su transición a la legalidad bajo la política de paz total del Gobierno. La situación encendió las alarmas por posibles beneficios indebidos dentro de un centro de reclusión.

En uno de los videos, conocido inicialmente por Semana, aparece el cantante Nelson Velásquez interpretando sus éxitos sobre una tarima. Durante su recorrido por el patio uno, también se evidenció la presencia de elementos prohibidos como whisky, aguardiente y alimentos fuera de la minuta establecida para los internos.

De acuerdo con el medio citado, al evento asistieron los principales jefes de las estructuras criminales de Medellín, quienes, al parecer, financiaron la parranda, lo que representaría una violación directa a las normas del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario. La entidad aseguró que no autorizó la actividad, ni tampoco el Gobierno nacional.

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Whisky, aguardiente y elementos prohibidos: se conoce video de la parranda vallenata de los delincuentes de Medellín, que negocian la paz total, en la cárcel de Itagüí. https://t.co/if1kX8q65f pic.twitter.com/IEikTZdRVd — Revista Semana (@RevistaSemana) April 9, 2026

Escándalo en Itagüí por fiesta vallenata con criminales y licor

El concejal de Medellín, Andrés Tobón, rechazó con dureza lo sucedido y lanzó fuertes críticas contra el Ejecutivo: “Esta es la demostración de la entrega y la renuncia de la justicia por parte del Gobierno de Gustavo Petro, cómo se repite la historia de La Catedral durante el Gobierno Petro, en esta ocasión, cómo se burlan de los habitantes de Medellín permitiendo que los peores cabecillas de estructuras criminales no solo hagan lo que quieran en esa cárcel-hotel, sino que, adicionalmente, crean que están por encima de todos mientras el Gobierno los protege”.

Ante el escándalo, el Inpec tomó decisiones inmediatas, como la salida de dos funcionarios clave del penal y el traslado del comandante de vigilancia. Estas medidas buscan establecer responsabilidades frente a lo ocurrido dentro del centro carcelario.

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Además, la entidad anunció la apertura de investigaciones disciplinarias: “Se abre una investigación disciplinaria a siete funcionarios, quienes estaban de servicio durante la visita. Se ordenó la intervención de los grupos especiales en el pabellón de alta seguridad del establecimiento. Estas medidas buscan esclarecer las causas de la visita al penal del artista en mención, con el fin de actuar de manera contundente ante posibles irregularidades durante el procedimiento de ingreso”.

En medio de la polémica, los delegados del presidente Gustavo Petro en la mesa de negociación decidieron suspender los diálogos con estas estructuras: “Rechazamos de manera contundente y categórica lo ocurrido y, a partir del día de hoy, suspendemos la agenda de interlocución con los voceros de las estructuras hasta no tener claridad sobre su responsabilidad en los hechos ocurridos”.

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