Mientras se adelanta la audiencia de imputación de cargos contra John Poulos, la Fiscalía sigue analizando diferentes pruebas y testimonios para esclarecer el feminicidio que tiene consternado al país.

(Vea también: “Aburrido porque no le doy besos”: revelan chat de Valentina Trespalacios sobre John Poulos)

Justamente, como parte de esta investigación, se conoció el testimonio de una amiga de Valentina Trespalacios, quien aseguró que la joven DJ estaba saliendo con otra persona, mientras sostenía una relación amorosa con el ciudadano estadounidense.

De hecho, la mujer confesó que Trespalacios le dijo que había conocido a Poulos por Internet y que él le enviaba dinero semanalmente a través de una empresa.

“Ella me contó que había conocido a John por Internet hace un año. El tipo le mandaba dinero todas las semanas por intermedio de una empresa… Supe que él vino a Colombia, eso me lo contó el amante de ella, Santiago“, precisó la mujer ante la Fiscalía.

Lee También

Asimismo, la testigo señaló que hubo una situación que marcó la relación entre los dos, luego de que la DJ de 21 años le pidiera a Poulos una suma cercana a los 1.000 dólares, cuando se encontraba con “Santiago en Aruba”.

“John le iba a realizar una consignación de 1.000 dólares, pero Valentina se había ido para Aruba con Santiago. Ella no sabía cómo hacer para que John no se diera cuenta de que estaba allá. Entonces, le dijo que tenía un toque en otro lado y que me lo enviara a mí por medio de la casa de cambio MoneyGram”, dijo.