Hacia las 12:28 a. m. de este miércoles 3 de septiembre de 2025, el Servicio Geológico Colombiano (SGC) informó de un temblor de magnitud 3.3 con epicentro en el municipio de Los Santos (Santander).

El movimiento telúrico se registró a unos 151 kilómetros de profundidad, por lo que no fue muy perceptible para los colombianos y tampoco dejó daños materiales.

Temblor en Obando (Valle del Cauca)

Una hora antes, otro temblor sacudió el departamento de Valle del Cauca, exactamente en el municipio de Obando. Aunque de menor intensidad (2,9), el evento fue reportado por varios usuarios de redes sociales, debido a que fue superficial (profundidad de 33 kilómetros).

“Se sintió corto, pero fuerte sacudón en Pereira“; “Se sintió en Tebaida” y “En La Unión se sintió suave”, fueron algunas de las reacciones de usuarios en redes sociales.

¿Cómo reportar un sismo en Colombia?

Percibir un sismo depende de varios factores, como su magnitud, la profundidad del epicentro y la distancia a la que se encuentra la persona respecto al lugar donde ocurre. Si llegamos a sentir un temblor, es fundamental reportarlo, ya que esto permite evaluar rápidamente sus efectos y facilita una respuesta oportuna por parte de los organismos de emergencia.

Cuando el Servicio Geológico Colombiano informa sobre la ocurrencia de un sismo a través de sus canales oficiales, como Twitter y Facebook, las personas que lo hayan sentido pueden diligenciar el formulario “Sismo Sentido”. Esta herramienta recopila información valiosa para estimar si hubo daños, alertar a las entidades responsables de la atención y, además, calcular la intensidad del movimiento, es decir, qué tanto se percibió. Esta medida cualitativa es clave para mejorar el conocimiento sobre el riesgo sísmico en el país y fortalecer las acciones de prevención y preparación ante futuros eventos.

