Por: Canal Uno

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Colombia vive este fin de semana un nuevo puente festivo, correspondiente al Día de la Diversidad Étnica y Cultural, que se celebrará el lunes 12 de octubre. Bogotá activó un operativo especial ante la proyección de más de 2,2 millones de movimientos vehiculares hacia dentro y fuera de la capital, mientras se habla de la propuesta de Colfecar de eliminar cinco festivos al año y convertirlos en días adicionales de vacaciones.

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La discusión sobre el calendario laboral toma fuerza en medio de los puentes, que concentran viajes, restricciones para el transporte de carga y una alta demanda en hoteles, restaurantes y destinos turísticos. La propuesta de la Federación Colombiana de Transportadores de Carga y Logística (Colfecar) busca cambiar la forma en que se distribuye el descanso, sin reducir el total de días libres.

Actualmente, la legislación laboral colombiana otorga 15 días hábiles de vacaciones remuneradas por cada año trabajado. En 2026, el país cuenta con 19 días festivos, distribuidos a lo largo del calendario.

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La propuesta de Colfecar plantea eliminar cinco festivos y trasladarlos al periodo de vacaciones. Con ese cambio, los trabajadores pasarían de 15 a 20 días hábiles de vacaciones al año, que podrían disfrutarse de manera continua y elegirse libremente.

El gremio aclara que la idea no busca reducir el tiempo total de descanso, sino modificar su distribución. La meta es que los trabajadores puedan planear periodos más largos de desconexión, en lugar de depender de festivos aislados.

¿Por qué Colfecar lo propone?

Sebastián Echeverry, presidente de la Junta Directiva de Colfecar, explicó que los puentes festivos generan restricciones para la movilidad de vehículos de carga. Según el gremio, cada fecha puede representar al menos 24 horas de operación perdida.

Eso equivale, según la federación, a que un camión deba permanecer inmovilizado cerca de 20 días al año. Mientras tanto, las empresas siguen asumiendo costos fijos de nómina, combustible, mantenimiento y financiación.

La propuesta fue presentada durante el Congreso Nacional de Transporte realizado en Cartagena. Por ahora, no hay cambios en el calendario laboral: los cinco festivos no han sido eliminados y los trabajadores no tienen automáticamente cinco días adicionales de vacaciones.

El debate sobre los festivos

Algunos analistas ven con buenos ojos la idea de periodos de descanso más extensos y continuos. Argumentan que podrían favorecer la salud mental, mejorar la desconexión laboral y reducir las interrupciones recurrentes en la producción industrial y empresarial.

Sin embargo, gremios turísticos y comerciantes regionales expresaron preocupación. Para ellos, los puentes festivos son una de las principales fuentes de ingresos para hoteles, restaurantes y economías locales que dependen del flujo de viajeros.

La discusión sigue abierta y deberá pasar por instancias legislativas y sociales antes de cualquier cambio. Por ahora, el calendario de festivos de 2026 se mantiene igual y el puente de octubre sigue vigente.

El puente de octubre en Bogotá

La Secretaría Distrital de Movilidad proyecta que 1.181.208 vehículos saldrán de Bogotá durante el puente festivo, mientras que 1.071.145 ingresarán a la ciudad. En total, se esperan más de 2,2 millones de movimientos vehiculares.

El Distrito activó el Plan Éxodo y Retorno para acompañar los desplazamientos. Más de 150 personas, entre agentes civiles de Tránsito, Grupo Guía y Policía de Tránsito, estarán en los principales corredores para monitorear el tráfico y atender novedades.

Los días 11 y 12 de octubre se aplicará el reversible de ingreso en la carrera Séptima a partir de las 4:00 p. m. La medida busca mejorar la circulación para quienes regresan a la ciudad.

(Vea también: Viajar a Europa ya no es igual: 15 cambios que golpean a colombianos)

Pico y placa regional

El lunes 12 de octubre se aplicará el Pico y Placa Regional para los vehículos que ingresen a Bogotá por nueve corredores. La medida busca distribuir el flujo vehicular durante la jornada de retorno.

Entre las 12:00 m. y las 4:00 p. m. podrán ingresar vehículos con placas terminadas en número par: 0, 2, 4, 6 y 8. Entre las 4:00 p. m. y las 8:00 p. m. podrán ingresar vehículos con placas terminadas en número impar: 1, 3, 5, 7 y 9.

La restricción aplica en la Autopista Sur, Avenida Calle 13, Avenida Calle 80, Avenida Carrera Séptima, Avenida Boyacá con Vía al Llano, Vía Suba-Cota, Vía a La Calera y Vía a Choachí. Las autoridades recomiendan revisar el estado técnico-mecánico del vehículo, respetar los límites de velocidad y no conducir bajo efectos del alcohol.

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