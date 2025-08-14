El Congreso Empresarial Colombiano de la Andi en Cartagena, un escenario para el debate serio entre precandidatos presidenciales, se convirtió en un circo inesperado cuando Daniel Quintero, exalcalde de Medellín, irrumpió en la tarima blandiendo una bandera de Palestina.

(Lea también: Daniel Quintero quedó sin partido político: tendrá que pedir cacao en otro lado para 2026)

El acto, que buscaba captar reflectores, terminó en un sonoro abucheo y dejó en evidencia el bochorno del exsenador Roy Barreras, aliado del Pacto Histórico, quien no pudo disimular su incomodidad ante la grosera aparición de uno de los suyos.

Lee También

En plena intervención de Mauricio Cárdenas, Quintero, con su característico estilo provocador, se coló en el escenario agitando la bandera palestina, intentando –sin éxito– tomar la palabra.

El público, compuesto por empresarios y líderes políticos, no tardó en reaccionar: un coro de “¡fuera, fuera!” resonó en el auditorio, ahogando cualquier intento de discurso del exalcalde de Medellín.

Lee También

Precandidatos como Claudia López, María Fernanda Cabal, Enrique Peñalosa y Juan Daniel Oviedo observaban desde sus sillas, con miradas que destilaban reproche.

Quintero, arrinconado por el rechazo, no tuvo más remedio que bajar de la tarima luego de algunos segundos, dejando tras de sí un murmullo de críticas de los asistentes al evento de la Andi.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.