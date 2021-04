La explicación la dio José Miguel Santamaría Uribe, vocero del movimiento ciudadano ‘Por la Bogotá que queremos’, que apeló a un escrito para justificar el hecho de haber retirado el proceso de revocatoria contra la alcaldesa Claudia López, que empezó de manera formal el pasado 25 de enero luego de que la mandataria de los capitalinos fuera citada a audiencia pública en el Consejo Nacional Electoral.

Santamaría Uribe descargó parte de la responsabilidad sobre la Registraduría Nacional, pues dijo que el 31 de enero la institución envió una carta al Ministerio de Salud para pedirle que aclarara cómo se daría la recolección de firmas en medio de la emergencia por la pandemia, y que fue así como “congeló los procesos no solo de Bogotá, sino de más de 70 ciudades que todavía esperan la entrega de planillas”.

El vocero dijo, en el texto que publicó en Twitter, que la respuesta del Minsalud llegó hasta el 13 de marzo cuando entregó 20 preguntas para que los movimientos que impulsaban las revocatorias las contestaran.

“Así se hizo, aunque muchas de las preguntas no tenían el menor sentido lógico fueron contestadas y radicadas. De ahí a hoy, no ha pasado nada. Duramos más de dos meses esperando las planillas, ya los tiempos no dan”, aseguró.