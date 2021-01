La revocatoria de la alcaldesa Claudia López la impulsa un movimiento ciudadano encabezado por el excandidato al Senado del Centro Democrático José Miguel Santamaría Uribe, que entre sus argumentos profundizó en dos temas contra la alcaldesa: incumplimientos en su ejercicio e insatisfacción de la ciudadanía.

De lo primero que expuso Santamaría Uribe ante el Consejo Nacional electoral (CNE) es que la alcaldesa supuestamente incumplió cuando habló de meritocracia, pues dijo que “muchos nombramientos que se han hecho en esta administración, se han hecho por contratación directa, sin procesos, solamente porque hay una cercanía con familiares de dirigentes y congresista de la Alianza Verde, y con personas que ayudaron en su momento en la campaña”.

“No estoy diciendo que eso esté bien o mal, estoy diciendo que en su plan de gobierno decía que eso no lo iba a hacer”, aseguró.

El promotor de la revocatoria aseguró, además, que varios de los funcionarios de la Alcaldía no han publicado sus declaraciones de renta, que a día de hoy “se sigue construyendo en los humedales” y que la inseguridad sigue disparada en la capital.

Finalmente, Santamaría Uribe alegó que una gran cantidad de ciudadanos está “insatisfecha” con la gestión de López, y mencionó puntos como la inversión que se hizo para el hospital de Corferias, las ciclorutas permanentes y los cambios en algunas obras que ya estaban proyectadas.

A su turno, Claudia López empezó diciendo que cuando ella fue elegida para asumir la Alcaldía de Bogotá llegó con un programa de gobierno listo para ejecutar, pero que hubo un cambio drástico debido a la pandemia de COVID-19 (que este lunes registró 12.261 nuevos contagios).

“Apreciados bogotanos y colombianos, lo que nos convoca en este momento es la vida. Lo que Bogotá necesita en este momento es cuidado de la vida, unidad para enfrentar el riesgo a la muerte masiva, no divisiones inútiles. A Colombia no ha llegado aún la primera vacuna, pero sí están avanzando los primeros procesos de revocatoria”, alegó.

Luego de eso, la alcaldesa dijo que, tal vez, por estar enfocada en temas de pandemia su administración no hizo “lo suficiente para explicarles” a los ciudadanos “qué estamos haciendo y cómo hemos cumplido nuestro programa de gobierno”.

López llegó armada de cifras, datos y de una presentación sobre planes y estrategias que se han planteado para enfrentar este momento de crisis, pues considera que eso demuestra que cumple al pie de la letra con lo que prometió: “Cuidar a Bogotá”.

López dijo que pasó de 20.000 familias bancarizadas a 650.000 en un año, que a 831.000 familias, en conjunto con el Gobierno Nacional, les giraron una renta básica, y que Bogotá es la única ciudad que les gira a todos los hogares en pobreza un ingreso mínimo garantizado de 240.000 pesos.

Destacó la entrega de mercados en las casas de familias más vulnerables, el trabajo de la ‘Tropa social’ que ha ido a 67.000 hogares bogotanos para brindarles ayudas y la atención de 15.435 jóvenes para brindarles acceso a la educación.

“Ni un solo niño ha abandonado el colegio en estos meses”, aseguró, y mostró cifras de que casi 6.000 niños nuevos ingresaron en el sistema de educación pública, que Bogotá les llevó alimentación a los niños y bonos a los padres, guías escolares y que, hoy, justamente, empezaron la entrega de 105.000 tabletas para las clases.

“En este desafío, yo, como alcaldesa, no solamente he cumplido mi programa de gobierno, he tenido que cumplir dos programas de gobierno en un solo año: el programa con el que fui elegida, en la mayor votación de la historia en Bogotá, sino el programa que la vida y la pandemia me obligaron a cumplir”, puntualizó.