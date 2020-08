green

El representante del expresidente dijo en su texto, difundido en redes sociales, que con su artículo Coronell “nuevamente trata de hacer ver una contradicción donde no la hay, esto al dar a entender que el [ex]presidente Uribe avaló alguna suerte de irregularidad en la forma en la que el testigo Carlos Enrique Vélez suscribió una carta”. El periodista vio el comunicado del abogado y le dijo que su columna de este domingo está sustentado “en documentos que usted (Granados) bien conoce”.

Coronell le dedicó su texto a ese hoy considerado falso testigo y a los pagos que recibieron sus familiares para que él declarara contra el senador Iván Cepeda, al tiempo que favorecía al líder del Centro Democrático.

Pero, puntualmente, sobre la carta a la que se refiere Granados, Coronell transcribió la pregunta y respuesta que le hicieron a Uribe en su indagatoria, a propósito del documento con el que querían inculpar a Cepeda. Se trata de una carta que redactó Diego Cadena, el otro asesor legal de Uribe, y que firmó Vélez.

El periodista señala que el diálogo fue así:

– Magistrado instructor: “Cuándo usted se enteró de que Diego Cadena había hecho de su punto y letra la carta primera de Carlos Enrique Vélez, alias ‘Víctor’… cuando usted se entera que la hizo el abogado Diego Cadena de su puño y letra, ¿qué reacción tuvo usted?”.

– Álvaro Uribe: “No, cuando yo me entero de eso, muy tarde, le digo: ‘¿Cómo hiciste eso Diego, yo no autorizo eso. Si él no sabe escribir, que escriba alguien por él en la cárcel'”.

Luego de la respuesta del expresidente, Coronell agrega:

“Sin embargo, en poder de la Corte Suprema hay una interceptación en la que Cadena le cuenta a Uribe que él fue quien escribió la carta de Carlos Enrique Vélez. En la transcripción de la comunicación no hay ningún reclamo por parte del senador”.

Por eso, Granados asegura en su comunicado que “lo que está plenamente acreditado es que Carlos Enrique Vélez suscribió una carta el 18 de julio de 2017, siendo informado el [ex]presidente Uribe solo hasta el día 2 de junio de 2018; es decir, 11 meses después que la misma, a pesar de haber sido firmada por el testigo, fue redactada por el abogado Diego Cadena”.

El jurista afirma que Cadena le dijo a Uribe que “el testigo era quien había suministrado el contenido del documento y que, incluso, con posterioridad había aportado de su propio puño y letra otras dos cartas en idéntico sentido”.

Y añade en otro punto que el “bloguero”, como Granados insiste en llamar a Coronell, omite que la versión que habla de que le contenido de la carta fue un montaje de Cadena “carece cualquier lógica” porque, según Granados, “está acreditado que 7 meses antes de que Vélez y Cadena se conocieran ya el testigo había declarado ante la Corte Suprema de Justicia, bajo juramento, exactamente la misma versión que se plasmó en la carta que otorgó a Cadena”.

El creador del portal ‘Los Danieles’ terminó su respuesta al comunicado de Granados asegurándole: “En el juicio ustedes tendrán la oportunidad de controvertir esas y otras pruebas. Gracias por su lectura”.