En su columna en Los Danieles, Daniel Coronell muestra fragmentos de las declaraciones juramentadas que entregaron estas personas a las autoridades en medio del proceso contra Álvaro Uribe y sus abogados Diego Cadena y Juan José Salazar por manipulación de testigos.

En primer lugar, Vélez —reconocido con el alias de ‘Víctor’ y hoy considerado falso testigo— afirma que él no buscó contactarse con los juristas y que fue al contrario, la tiempo que desmiente que tuvo una reunión con el senador Iván Cepeda:

“Yo nunca los busqué a ellos, ellos me buscaron a mí y me ofrecieron plata. […] Eso es falso, yo con Iván Cepeda nunca he hablado ni he tenido entrevista con ese señor”.