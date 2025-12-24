De acuerdo con la ONG, que hace parte de Plan International, la iniciativa propone cambiar los regalos tradicionales por “regalos raros” o poco comunes como kits escolares, kits de gestión de menstrual o de alimentación, entre otras posibilidades.

Sigue a PULZO en Discover

Con una trayectoria de 63 años en el país, la entidad señaló que su trabajo ha alcanzado 409 municipios de los 32 departamentos en los últimos cinco años, y su enfoque se centra en educación, salud, protección, acceso a agua segura, fortalecimiento comunitario, entre otros.

La campaña también busca visibilizar una realidad que no se detiene en Navidad. Datos del Observatorio Contando lo Invisible de la misma Fundación, evidencian que entre 2020 y 2024 se registraron 21.902 casos de embarazo infantil forzado en Colombia, todos vinculados a violencia sexual contra niñas menores de 14 años.

Específicamente, para 2024, se reportaron 3.438 casos de niñas embarazadas, de las cuales, 71 ya habían tenido más de una gestación previa. A esto se suma que, a octubre de 2025, el 74 % de los casos de violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes ocurre dentro de sus propias viviendas.

Lee También

En este contexto, ‘Regalos de Esperanza’ permite apoyar programas enfocados en educación, salud, protección e igualdad de género. Cada aporte se traduce en recursos que llegan directamente a niñas, niños, adolescentes y sus comunidades.

Lee También

Entre las opciones disponibles se encuentran la muñeca “Soy una niña. No una esposa”, Kits de agua para la vida, Kit de gestión menstrual, Kit escolar, Tanques de agua comunitarios y Tablets para aprender. Con lo anterior, se busca contribuir al acceso a derechos como la educación, especialmente de niñas y adolescentes, según la organización.

Para la entidad, regalar esperanza en Navidad también significa apostar a una niñez con mayor bienestar en el país. Ángela Anzola, presidenta ejecutiva de Fundación PLAN, señaló que estas acciones solidarias aportan al cierre de brechas en territorios afectados por el conflicto armado, el desplazamiento, la migración y la crisis climática.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.