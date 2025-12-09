La discusión sobre la reforma a la salud volvió a estancarse en la Comisión Séptima del Senado. La iniciativa del Gobierno buscaba aprovechar los últimos días del periodo legislativo para continuar su trámite, pero la sesión terminó interrumpida por tensiones entre el Ministerio de Salud y la mesa directiva de la comisión.

El ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, optó por abandonar la sesión porque, a su juicio, no se ofrecieron las condiciones para un debate amplio. El funcionario sostuvo que el presidente de la comisión, Miguel Ángel Pinto, no permitió aclaraciones sobre temas esenciales del proyecto, lo que llevó al ministro a expresar su inconformidad y a salir del recinto.

Uno de los puntos sensibles mencionados por Jaramillo fue el financiamiento de la reforma. El ministro afirmó que la regla fiscal exige un 0,5 % del PIB durante la próxima década, pero enfatizó que el Gobierno propone un punto completo del PIB, lo que, según dijo, duplicaría los recursos exigidos.

De igual forma, Jaramillo mencionó acuerdos previos con sectores políticos que han sido críticos del proyecto. “Llegamos a un acuerdo con la doctora Norma Hurtado, que es la más acérrima opositora hoy, y tomamos en cuenta la propuesta de la doctora Dilian Francisca, que sugirió aumentar un punto del PIB en los próximos diez años para fortalecer la reforma. Esto fue aprobado por la Cámara de Representantes”, afirmó Jaramillo.

Finalmente, el ministro sostuvo que estas disposiciones permitirían enfrentar los desafíos actuales del sistema, al tiempo que darían margen para cubrir las deudas históricas de las EPS y garantizar su continuidad. Con la expectativa puesta en los próximos días, subrayó que la comisión deberá programar nuevamente la discusión, cuyo avance se considera crucial en esta etapa legislativa.

En respuesta a esto, el senador liberal Miguel Ángel Pinto, quien preside la Comisión Séptima del Senado, anunció que en la siguiente sesión convocarán al ministro de Hacienda, Germán Ávila, con el fin de que exponga el origen de los recursos que financiarán la Reforma a la Salud.

