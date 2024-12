Por: El Espectador

El Espectador es el periódico más antiguo del país, fundado el 22 de marzo de 1887 y, bajo la dirección de Fidel Cano, es considerado uno de los periódicos más serios y profesionales por su independencia, credibilidad y objetividad. Visitar sitio

El presidente Gustavo Petro defendió a través de su cuenta de X a los ministros que estuvieron presentes en el debate de la reforma a la salud en la plenaria de la Cámara. Algunos representantes cuestionaron que, además de los ministros de Salud y del Interior, estaban en la corporación las cabezas de los ministerios de Transporte, Minas y Colpensiones.

(Lea también: Rechazan jugada de Gustavo Petro para evitar investigación y dejan en firme cargos en CNE)

“Para no alterar el quórum, los ministros que tengan reuniones con parlamentarios deben ir al Congreso”, indicó el presidente Petro, haciendo referencia al video que circuló en redes sobre la ministra de Transporte, María Constanza García, entrando al Salón Elíptico.

Lee También

El video fue grabado por la representante de la Alianza Verde Katherine Miranda, quien junto con otros legisladores, le preguntaron a la ministra qué hacía en la corporación. La ministra respondió que tenía reuniones pendientes con congresistas, por lo que decidió desplazarse hasta el Congreso para no alterar el quórum en el debate.

“Fui increpada por algunas representantes de la oposición “sorprendidas”, cuestionándome. Les aclaro: preferí cumplir con las reuniones programadas, desde el Congreso, para no alterar el quórum. No hay escándalo ni motivo de confusión. Señoras, no se equivoquen ni intenten confundir a la ciudadanía”, escribió la ministra en su cuenta de X.

Lea también: “Fui el primero en decirle a Petro que era inviable”: Murillo sobre Daniel Mendoza.

Hoy asistí al Congreso de la República para reunirme con algunos representantes y dialogar sobre los temas propios de mi cartera. Al llegar, fui increpada por algunas representantes de la oposición “sorprendidas”, cuestionándome: “¿Qué hace la Ministra de Transporte en el… — María Constanza García Alicastro (@Maria_Constanz_) December 17, 2024

¿Por qué causó molestia la presencia de algunos ministros?

Pero no fue la única ministra presente en la plenaria, pues también estuvieron el de Minas, Andrés Camacho, y el director de Colpensiones, Jaime Dussán, quienes dialogaron con varios representantes durante el trámite de la reforma.

La presencia de estos ministros causó molestia y dudas en algunos legisladores, pues argumentaron que no era una discusión propia de sus carteras.

En todo caso, la discusión de este proyecto, que se agendó para las sesiones extraordinarias, continuará este miércoles, luego de que se archivaran las ponencias de archivo y se aprobara la ponencia positiva con 84 votos por el sí.

👉 Lea más sobre el Congreso, el gobierno Petro y otras noticias del mundo político.

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.