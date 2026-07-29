La posibilidad de modificar la Constitución para prohibir el aborto en Colombia volverá a discutirse en el Congreso. Un grupo de congresistas de la denominada bancada provida radicó un proyecto de acto legislativo con el que busca establecer de manera expresa que el derecho a la vida debe protegerse desde el momento de la fecundación.

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Según informó la FM, la iniciativa es impulsada por el representante David Gerardo Cote (del Centro Democrático), quien sostuvo que la propuesta pretende reformar el artículo 11 de la Constitución Política, el cual consagra la inviolabilidad del derecho a la vida.

Según explicó, el propósito es que ese principio quede definido desde la fecundación, con el fin de revertir los efectos de las decisiones judiciales que ampliaron el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo.

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“El proyecto de acto legislativo busca reformar el artículo 11 de la Constitución Política. En su sabiduría, el constituyente primario que delegó su función en la Asamblea Constituyente del año 1991, planteó en el artículo 11 que el derecho a la vida en Colombia es inviolable”, aseguró el congresista.

El congresista cuestionó la sentencia C-055 de 2022 de la Corte Constitucional, al considerar que el alto tribunal asumió competencias que, a su juicio, corresponden al Legislativo. En ese fallo, la Corte despenalizó el aborto hasta la semana 24 de gestación y mantuvo la posibilidad de acceder a este procedimiento después de ese plazo en las tres causales ya reconocidas por la jurisprudencia.

Los promotores del proyecto aseguraron que el Congreso debe retomar el debate sobre la protección de la vida desde su etapa inicial y definir, mediante una reforma constitucional, el alcance de ese derecho.

Esa propuesta comenzará su trámite legislativo en las próximas semanas y deberá superar los debates exigidos para los actos legislativos antes de convertirse en una eventual modificación de la Carta Política.

¿Qué cambiaría la reforma que busca prohibir el aborto en Colombia?

Actualmente, en Colombia la interrupción voluntaria del embarazo está despenalizada hasta la semana 24 de gestación, de acuerdo con la sentencia C-055 de 2022 de la Corte Constitucional. Esto significa que, durante ese periodo, las mujeres y personas gestantes pueden acceder al procedimiento sin necesidad de justificar una causal específica.

Después de ese plazo, el aborto continúa permitido únicamente cuando se configura alguna de las tres causales establecidas por la Corte Constitucional desde 2006: que el embarazo represente un riesgo para la vida o la salud de la gestante, que exista una malformación fetal incompatible con la vida o que sea consecuencia de una violación, incesto o inseminación artificial no consentida. Esas condiciones permanecen vigentes pese a la decisión adoptada en 2022.

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