Néstor Morales hizo esa declaración, en vivo, después de entrevistar al patrullero José Carvajalino, que logró abatir a uno de los hombres que mató a al policía Edwin Caro y capturó al otro.

El uniformado manifestó en Blu Radio, donde trabaja Morales, que esperaba que el venezolano detenido por presuntamente cometer el crimen contra, Caro no quedara en libertad, cosa que apoyó el comunicador.

“Esperemos que no [quede en libertad] por supuesto”, dijo el periodista. No obstante, el pronunciamiento más fuerte contra Wilkerson Hernández, el extranjero que no aceptó cargos por el homicidio, lo hizo cuando se terminó la entrevista con el patrullero, al que calificó de “héroe”.

“¿Queda mal si le deseo a este tipo, al sobreviviente, que se pudra en la cárcel? […] Si no está mal, voy a desearlo en público, voy a pensar aquí en voz alta; que se pudra ese señor [Hernández] en la cárcel”, exclamó Morales.

El venezolano, por su parte, aseguró en la audiencia ante un juez que no había matado a ningún policía; sin embargo, antes de no aceptar cargos, preguntó que si lo devolvían a Venezuela de aceptar la responsabilidad, pero no obtuvo respuesta concreta.

La audiencia para saber si habrá cárcel para Hernández, que aparece en un video del momento en el que Caro fue asesinado, se hará este viernes.

El patrullero Carvajalino, por su parte, contó que está recibiendo atención y apoyo psicológico para continuar con su actividad.