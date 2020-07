De acuerdo con la denuncia de Fuentes en esa red social, la estudiante tuvo que aguantar el constante acoso sexual por parte de su profesor y resignarse a terminar el semestre para denunciar formalmente, pues tenía miedo de perder una beca.

La periodista de W Radio asegura que desde la Universidad del Atlántico le dijeron que no conocían sobre el caso a pesar de que la estudiante dijo en Twitter que lo informó y que la insólita respuesta que tuvo fue que “lidiara con la situación como una dama y que no arriesgara mi beca por un escándalo que tardaría meses en ser sancionado”.

“Un profesor de ÉTICA y psicólogo de mi U nos preguntó nuestra orientación sexual y esto es lo que me envía al privado. No, amigo, no quiero que me cures la bisexualidad metiéndome el pene. Grax”, escribió la joven en Twitter, en donde se identifica como Dan.