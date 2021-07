Una vez instalados en su nuevo lugar, varios de ellos dijeron ser víctimas de persecución por parte de la alcaldesa Claudia López.

“Nosotros no volvemos a nuestras casas, porque dada la situación laboral y social muchísimos no tenemos a donde llegar. Entendemos que el ejercicio de la resistencia es en la calle, en donde somos visibles, y nos vamos a mantener porque no somos ningunos vándalos. Estamos siendo víctimas de una persecución por parte de la Alcaldía de Claudia López”, indicaron voceros de la ‘primera línea’, en diálogo con Blu Radio.

“Llevamos varios desalojos de espacios en donde la ‘primera línea’ nos hemos establecido para organizarnos como comunidad y exigir derechos”, manifestaron algunos miembros, en esa emisora.

Ante esta actitud retadora ante las autoridades, solamente resta esperar cuál será la nueva decisión de la Alcaldía de Bogotá, que ya había aprobado el desalojo de la ‘primera línea’ de la zona del Tintal.

Mientras se daba el primer desalojo, el secretario de Gobierno de Bogotá, Luis Ernesto Gómez, pedía en Twitter no “romantizar la autodefensa” y lanzaba comentarios contra los políticos que han financiado la ‘primera línea’.

“Romantizar cualquier forma de autodefensa termina así”, y añadió un emoticón de una mano con el dedo índice señalando hacia imágenes en las que se ve a jóvenes con cascos y escudos, pero además con machetes y otros artefactos que usan durante los disturbios en Bogotá.

Aunque no dio nombres, fue claro que el mensaje de la Alcaldía de Bogotá iba hacia los miembros de Colombia Humana que financian la ‘primera línea’, pues en días pasados fue la misma alcaldesa Claudia López la que los señaló de entregar dotación a los vándalos.

Desde mayo, cuando el senador Gustavo Bolívar anunció que haría una ‘vaca’ para la ‘primera línea’, se ha ganado varios inconvenientes. Primero, fue la indagación preliminar de la Corte Suprema, a la que deberá acudir en agosto y ahora, le costó un lugar en la mesa directiva del Senado.

El pasado martes, durante la instalación del Congreso de la República, Bolívar fue candidato único para ocupar la segunda vicepresidencia del Senado, pero perdió al recibir solo 32 votos ante los 66 que tuvo el voto en blanco.