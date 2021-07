Este 20 de julio se dio inicio a la última legislatura del actual Congreso de la República y uno de los asuntos más importantes en el orden del día era la elección de las meses directivas tanto del Senado como de la Cámara de Representantes.

En el caso del Senado, la presidencia de esa corporación fue para el conservador Juan Diego Gómez, en la primera vicepresidencia fue elegida la senadora del partido de la U Maritza Martínez y en el caso de la segunda vicepresidencia se desató un hecho sin precedentes.

Ese lugar le corresponde a un senador de la oposición. Gustavo Bolívar era el candidato de las bancadas alternativas para ocupar esa segunda vicepresidencia y estaba dialogado previamente con otras bancadas que se le asignaría ese puesto en la votación de esta tarde. Actuando en concordancia con los acuerdos previos, la bancada de la Colombia Humana votó para la presidencia del Senado por el conservador Gómez, esperando que ese partido hiciera lo propio y respaldara a Bolívar.

Sin embargo, eso no sucedió y todos los partidos afines al Gobierno se unieron para votar en blanco y hacer que el senador de la oposición perdiera. El Centro Democrático, Cambio Radical, el partido de la U y el partido Conservador votaron en bloque y se impusieron con 67 votos en blanco, frente a 32 a favor de Bolívar que aportaron las bancas de la oposición.

De esta manera, la elección de la segunda vicepresidencia tuvo que repetirse con otro candidato. Desde el partido Alianza Verde postularon a Iván Name y ese senador sí fue del agrado de las bancadas que se unieron en contra de Bolívar, por lo que terminó siendo el elegido para dicho lugar en la mesa directiva del Senado.

Bolívar se mostró bastante molesto por lo ocurrido esta tarde. En primer lugar, calificó como una “jugadita” que el Centro Democrático y el partido Conservador terminaran votando de manera diferente a lo que habían hablado horas antes. Pero el senador también lanzó ataques contra la Alianza Verde, por postular a Name y no apoyar la protesta de la Colombia Humana por la actuación de las bancadas afines al Gobierno.

“Es una traición a las minorías. Aceptable en el Centro Democrático, pero jamás en el Partido Verde. Traición”, escribió Bolívar en su cuenta de Twitter.

Petro también rechazó lo acontecido y opinó: “Es la vulneración de los derechos de la oposición y del estatuto legal que los garantiza hecha por el uribismo”.

Votación para 2da Vicepresidencia para la cual me postularon compañeros de partidos alternativos:

Gustavo Bolivar 32 votos

Voto en blanco 62 (jugadita del CD y Partido Conservador q traicionó el Acuerdo)

Nos retiramos porque el uribismo no puede imponer alguien q no les incomodé

— Gustavo Bolívar (@GustavoBolivar) July 20, 2021