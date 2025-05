Además de la investigación que el Ministerio del Trabajo adelantará contra David Racero, el presidente Gustavo Petro pidió que “cualquier militante [del Pacto Histórico] que en su vida personal y política no se aferre a estos principios estructurantes debe ser examinado a profundidad en los comites [sic] disciplinarios o competentes para el efecto”.

Los “principios estructuranes” a los que se refiere el presidente tienen que ver con todas aquellas acciones que van en contra de los trabajadores, como mal pago por sus labores, sobrecarga laboral, no pago de las prestaciones de ley, exceso en las horas de trabajo, entre otras.

De todo eso se le acusa al congresista David Racero, que ha estado en la palestra pública por dos hechos. El primero, usar a miembros de su UTL para funciones personajes. La denuncia fue hecha hace varios años y aunque se pidió una investigación, nunca se arrojaron los resultados. La segunda, más reciente, una oferta laboral en un fruver de propiedad del congresista y su familia. En esa oferta, él, de su propia boca, aseguraba que iba a pagar un millón de pesos por trabajar 13 horas al día, sin prestaciones legales y con solo un día de descanso, que debía ser tomado entre semana.

“En un partido de izquierda no se ordena el asesinato de trabajadores, no se hacen masacres de trabajadores, no se vilipendia el mundo del trabajo, ni se usa la prensa para destruir la organización de la gente que trabaja, no se hacen leyes para explotar más a las y los trabajadores. Un movimiento progresista, es un movimiento de las y los trabajadores”, dijo. Luego añadió: “No debe estar con nosotros. El ‘nostrum’ del progresismo son las y los amantes de la Justicia Social y la Libertad”.

Este fue el mensaje que escribió el presidente:

En un partido de izquierda no se ordena el asesinato de trabajadores, no se hacen masacres de trabajadores, no se vilipendia el mundo del trabajo, ni se usa la prensa para destruir la organización de la gente que trabaja, no se hacen leyes para explotar más a las y los… — Gustavo Petro (@petrogustavo) May 26, 2025

Pero esas no son las únicas acusaciones que pesan sobre Racero. También han salido a la luz audios del congresista en los que ofrece puestos de empleo de diferentes entidades, una faceta clientelista que no se le conocía y que criticó el partido al que él pertenece. Sobre esto, el presidente no se ha pronunciado.

Aunque el presidente no va a hablar de un congresista que siempre lo ha apoyado, las especulaciones ya empiezan a aparecer. En caso de que David Racero no pueda demostrar en qué contextos hizo esa oferta de empleo y usó las artimañanas clientelistas, muy seguramente perderá el apoyo del primer mandatario y, con esto, del partido político.

Si bien David Racero ya respondió con un comunicado, en este no responde a los audios publicados. Lo que hizo el congresista fue expresar que sentía temor por la seguridad de su información y hasta hablar de chuzadas, aunque la realidad del caso es que estos audios fueron enviados por él a otras personas, así que la posibilidad de que estos se hayan filtrado por otras vías que no sea chuzadas es altamente probable.

