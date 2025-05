David Racero ha sido blanco de críticas, luego de la difusión de una grabación que lo involucra en presuntas descripciones de condiciones laborales precarias a una trabajadora en un negocio familiar durante 2020. La revelación, hecha por el periodista Daniel Coronell, ha desatado rechazo y ha llevado al congresista a emitir un comunicado en sus redes sociales, ofreciendo su versión de los hechos y revelando una investigación en curso por parte de la Corte Suprema de Justicia.

Desde septiembre de 2024, Racero, miembro del Pacto Histórico, ha sido objeto de una pesquisa judicial que, según su propio comunicado, fue iniciada a solicitud suya. El representante argumenta que decidió acudir a la Corte Suprema ante la aparición de información “atribuida a su nombre sin ninguna verificación”, difundida en “portales de opinión”. Esta investigación, ha precisado Racero, exige una “absoluta reserva” de las partes, lo que le habría impedido pronunciarse públicamente hasta ahora.

La decisión de Racero de activar una investigación formal surge de la preocupación por el “origen anónimo” de la información y la falta de autenticidad o verificación previa. El congresista ha manifestado su inquietud ante lo que considera una posible atribución de información falsa, evocando precedentes como el caso de intercepciones ilegales tipo ‘Pegasus’. “La idea de que en verdad tengan acceso a mis comunicaciones privadas me espanta; está en juego mi intimidad y la de mi familia“, expresó Racero, subrayando la gravedad de la situación desde su perspectiva.

El audio que produjo la controversia data de 2020, un año marcado por la crisis económica global desatada por la pandemia de COVID-19. Racero explicó que, en ese periodo, él y su familia crearon un emprendimiento que operó por aproximadamente seis meses. Según su versión, la llegada de la pandemia y las dificultades económicas asociadas “mantuvieron sueldos en rojo y obligaron a la liquidación” de dicho negocio. “Esa es la única verdad”, afirmó el congresista.

Cómo era la oferta laboral que ofrecía David Racero en su fruver

La grabación en cuestión, atribuida a Racero, describe condiciones laborales específicas: “El pago es de un millón mensual. No tiene prestaciones, no tiene nada, un millón. Y sí, toca decirle que es tiempo completo. 7:00 de la mañana a 8:00 de la noche, ellos saben. […] Un día de descanso a la semana”. El audio también detalla las funciones de los trabajadores: “Ellos son toderos. No solo caja, no, sino que también arreglan, hacen pulpa y hacen aseo, lavan baños, lavan los pisos, arreglan obviamente la comida, o sea estar dispuesta para todo, o sea cajera, pero de todo”.

Racero ha calificado la difusión de esta información como una “estrategia comunicativa de absoluta coordinación y de ‘sorpresiva’ oportunidad”, destinada a lo que él considera un “linchamiento mediático”.

Al respecto, los periodistas Néstor Morales y Felipe Zuleta en Blu Radio cuestionaron duramente el hecho y la actitud de Racero: “A mi me parece que es un cínico, un tacaño, porque de día predica los derechos laborales y en la noche contrata a una persona con estas condiciones. Es un honorable patrón”.

A pesar de la coyuntura, el representante ha reafirmado su compromiso con el Gobierno Nacional y las reformas que se impulsan, asegurando que “nadie se va a frenar o a retirar de la lucha porque los reflectores apunten a una distracción o a un montaje”. La Corte Suprema tendrá la última palabra sobre el origen y la veracidad de estas grabaciones y sus implicaciones.

