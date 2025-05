El Ministerio de Trabajo, encabezado por Antonio Sanguino, dio a conocer que podría examinar las condiciones laborales en un negocio de frutas y verduras vinculado a la familia del congresista David Racero. Aunque no se ha presentado una queja formal, el ministro explicó en entrevista con W Radio que el caso será evaluado dentro de las funciones de inspección y vigilancia de la entidad.

(Vea también: “Información falsa”: David Racero negó que dé malas pagas, pese a audio que lo expone)

La polémica surgió después de que la Procuraduría General de la Nación abriera una investigación disciplinaria contra Racero y el director del Sena, Jorge Eduardo Londoño, por presuntas irregularidades en la asignación de cargos dentro de la entidad. En este contexto, también salieron a la luz audios en los que Racero describe las condiciones laborales en su fruver, lo que ha causado críticas por la aparente contradicción entre su discurso político y las prácticas en su negocio privado.

Según una columna publicada en Cambio por el periodista Daniel Coronell, Racero envió mensajes de audio a Leonardo García, miembro de su Unidad de Trabajo Legislativo, en los que detallaba la oferta de empleo para una cajera en el fruver de su familia.

En la grabación, el congresista menciona que el salario sería de un millón de pesos mensuales, sin prestaciones sociales, con una jornada de 13 horas diarias y un solo día de descanso a la semana. El audio también deja en evidencia que la persona contratada debía asumir múltiples funciones, incluyendo manejo de caja, aseo, preparación de pulpas de fruta y organización de los productos.

“Ellos tienen que… todo, ellos son toderos. No solo caja, sino que también arreglan, hacen pulpa, hacen aseo, lavan baños, lavan los pisos, arreglan obviamente la comida, o sea estar dispuesta para todo, o sea cajera, pero de todo”, se escucha en la grabación citada por W Radio.

¿Qué dijo David Racero sobre las acusaciones?

Ante la controversia, Racero publicó un comunicado asegurando que el negocio operó durante seis meses en 2020 y que fue un emprendimiento familiar afectado por la crisis económica derivada de la pandemia. También afirmó que la Corte Suprema de Justicia tiene en curso una investigación sobre el caso desde septiembre de 2024, a raíz de una solicitud que él mismo presentó para esclarecer la información que circula sobre su nombre.

El congresista calificó la situación como un intento de desprestigio en medio del debate sobre la reforma laboral. “Pretenden convertir este hecho en el caballo de Troya de un linchamiento mediático al que no me había visto expuesto nunca. Pretenden atacar, precisamente en el contexto de la discusión sobre la reforma laboral, las bases mismas de aquello que durante toda la vida he defendido”, escribió en su publicación.

Las declaraciones del ministro Sanguino han despertado expectativa sobre los resultados de la inspección laboral en el negocio de Racero. La controversia ha provocado reacciones en redes sociales y en el ámbito político, donde se cuestiona la coherencia entre el discurso del congresista y las condiciones laborales en su emprendimiento privado.

Mientras tanto, la investigación de la Procuraduría sigue adelante y se espera que en los próximos días se conozcan más detalles sobre el caso.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.