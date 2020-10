green

“Tendría 30 años, y estuviera comiéndose el mundo, porque era una persona hiperactiva”, respondió el padre de Luis Andrés Colmenares, luego de que la periodista Vicky Dávila le preguntara, en su programa en Semana Tv, qué estaría haciendo hoy su hijo si no hubiera muerto aquella noche de ‘Halloween’, en 2010, en circunstancias que todavía le resultan extrañas.

“Mira, Vicky, después de que Luis fallece, de que lo asesinan, comienzo a comprender la forma como él había vivido y es que a mí me parece que para Luis los días nunca fueron de 24 horas, sino de 72, entonces yo me imagino a… (se le corta la voz) discúlpame Vicky… de haber vivido como 60 años porque incluso le decían que tenía comportamientos como de viejo, porque era muy riguroso en todas sus cosas, yo me lo imagino que él terminaba su carrera, él quería seguir estudiando, era muy ambicioso”, agregó el padre.

Este momento fue uno de los más emotivos de la entrevista, pues Dávila dijo que en medio de un trabajo periodístico ella estuvo en la casa de los Colmenares e ingresó al cuarto del joven, y que allí se encontró con “todas las medallas que logró en su corta vida”, pues para el momento de su muerte el estudiante solo tenía 20 años de edad.

Entre las tantas cosas de las que habló Alonso Colmenares se destacan los argumentos con los que insiste en que a su hijo lo asesinaron, y por eso reclama que casi 10 años después todavía no encuentra la ropa que el joven vestía el día de los hechos.

“¿Por qué la ropa desapareció de Medicina Legal? ¿Quién la desapareció?”, se preguntó, y en su respuesta apuntó al entonces director de esa entidad.

También cuestiona el que se hayan desaparecido los videos de las cámaras de seguridad del sector, en el Parque El Virrey en Bogotá, y por eso cree que de alguna manera se intentó ocultar lo que verdaderamente ocurrió allí.

Esta entrevista muestra el dolor de un padre que todavía insiste en que a su hijo lo asesinaron (la pregunta de Dávila está a partir del minuto 24:50), a propósito de la foto que se reveló en 2019 y que muestra que al joven le habrían propinado un botellazo en la cabeza.