El pasado viernes 15 de marzo, el presidente Gustavo Petro lanzó una propuesta en un acto público que tuvo con indígenas en Cali sobre la opción de hacer una asamblea constituyente en el país, ante la imposibilidad de que el Congreso apruebe sus reformas, que se le han convertido casi que en una obsesión.

Y es que parece que el motivo que alega el presidente para convocar a una constituyente es en sí la imposibilidad de cumplir la Constitución, según lo que él ha dicho, pese a todos los mecanismos que ella le brinda.

De acuerdo con sus contradictores, en realidad lo que hay que cambiar no es la Constitución, sino la forma de gobernar, ejercicio que poco ha hecho según sus opositores, ya que se ha dedicado más a rencillas políticas, brindar “perdón social” a delincuentes y grupos armados, permitir que la violencia se agrave en el país y reacomodar una y otra vez a su gabinete, que no ha dado los resultados que él espera.

Petro —que expuso ocho puntos para su propuesta— ‘promete’, como lo hizo en campaña, con que no iba a hacer una constituyente, que su idea no tiene nada que ver con reelección, pese a que ese es el gran temor de los sectores políticos que están en su contra.

Las propuestas del presidente pasan por el cumplimiento del acuerdo de paz con las llamadas disidencias de las Farc; mejorar la salud de los colombianos; acceso al agua y renta básica, especialmente para los adultos mayores; recuperar objetivos de la Constitución en educación pública y reforma agraria; luchar contra la crisis climática; y garantizar la política monetaria manteniendo la independencia del Banco de la República y priorizando el empleo y la producción.

Sin embargo, todas estas propuestas que él hace las puede ejecutar tranquilamente si hiciera valer la Constitución de 1991, que le brinda los mecanismos necesarios para cumplir con estos objetivos; sin embargo, todo indica que esa no es la intención del presidente, como lo insinuó Luis Ernesto Gómez en Blu Radio, quien aseguró que Petro “está en campaña” mientras va sumando votos para su mayor deseo: el 2026, ya sea con él como aspirante a la reelección o con un candidato afín a sus ideales.

Esa tesis la sustentan también importantes voces de políticos del país. Una de las más claves y que sin duda tiene incidencia dentro de la propuesta de la constituyente es Iván Name, presidente del Senado, que reaccionó a la propuesta del presidente.

“El señor presidente de Colombia literalmente habló de un golpe de mano institucional. Este no es un Congreso genuflexo y no está dispuesto a aceptar que del presidente de la República provenga una amenaza a la democracia. No se invente caminos que no aceptamos”.

También, el expresidente Iván Duque en El Tiempo fue más allá y esbozó una especie de guion en el que, según él, está incurriendo Petro con el fin de inducir a una crisis que al final le terminará beneficiando con su reelección. Hasta lo comparó en el impreso con el extinto líder del régimen venezolano, Hugo Chávez.

“Es parte del libreto. Primer acto: suavidad y discurso de unidad nacional mientras se adelantan purgas en las Fuerzas Armadas, se intimida a las empresas y se cooptan sectores políticos. Segundo acto: se presentan reformas radicales, se conforman gabinetes de activistas, se asfixian sectores enemigos y se culpa a las instituciones de no querer el cambio”

Y añadió: “Tercer acto: se utiliza la bandera de lucha contra la corrupción para iniciar una cacería de brujas y se activa la fase de represión empresarial, confrontación con los medios y se busca la captura de organismos de control. Cuarto acto: se inicia la perpetuación en el poder apelando al poder constituyente y se busca un estallido de confrontación entre el país político y el país nacional. Ahí vamos y es lo mismo de Chávez”.

En ese sentido también se encaminó el exconcejal Juan Carlos Flórez, quien en Noticias Caracol aseguró que Petro ya está pensando en futuras elecciones.

“El presidente Petro tiene una especial habilidad para poner a sus opositores y a la opinión pública a pedalear como ‘hamsters’ en jaula y eso es lo que de nuevo está haciendo. Es muy importante mirar varias cosas: la primera, hoy Petro no tiene los votos para poner mayorías en una Asamblea Constituyente si se diese, de manera que lo que hay en el fondo de todo esto es un gigantesco globo, una cortina de humo cuyo objetivo es lanzar una campaña que va a durar 2 años”, expresó.

Por otra parte, periodistas como Pascual Gaviria en Caracol Radio hicieron un análisis de la estrategía que estaría utilizando Petro, ya que ha demostrado que se mueve muy bien cuando se dedica a temas electorales, como la ha hecho en pasadas campañas.

“Le gustan más las elecciones que ejercer el poder. Y una manera de comenzar esa campaña, ya que un presidente no puede participar en política, es tirar la idea de una constituyente y desde ahí intentar hablar desde esos concejos comunales, como un asunto para agrupar sus bases electorales para lo que viene en 2026. Yo creo que acá hay una disculpa hablando de lo institucional, de los grandes cambios, para organizarse de cara a las elecciones presidenciales. A Petro ya le dio pereza gobernar y está pensando en lo que le gusta, que son las elecciones”, indicó.

Sin embargo, al presidente le surgió un sorpresivo ‘apoyo’ a su propuesta de constituyente y esa palabra se pone entre comillas porque Germán Vargas Lleras, que fue el que dijo que estaba de acuerdo con la idea, tendría un objetivo con esa reforma y es hacer caer al mandatario, tal y como el propio jefe de Estado lo afirmó en Tierralta, Córdoba.

“El proceso constituyente no es entre los dirigentes tradicionales del país. Antes que nada es darle el poder a la población. No es el dirigente de arriba, Vargas Lleras se equivoca ahí. Es la ciudadanía tomando poder de decisión”, señaló.

Así las cosas, como una constituyente tiene un punto de partida casi siempre preciso, también es cierto que de ahí en adelante es la apertura de una caja de pandora, que muchas veces termina más en discusiones políticas que en verdaderos cambios, que son la bandera del actual Gobierno.

