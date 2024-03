La propuesta de la asamblea nacional constituyente hecha por el presidente Gustavo Petro ha levantado una polvareda en diferentes sectores, que incluso pusieron el grito en el techo al considerar que la idea es totalmente inviable, pues daría poderes al presidente que ponen en riesgo la democracia.

(Vea también: ¿Qué significa la constituyente que propone Petro? Tampoco la tendrá fácil para convocarla)

En el programa ‘Mañanas Blu’, de Blu Radio, los panelistas hicieron un análisis sobre los alcances de la propuesta y destrozaron al presidente Gustavo Petro por tomar la voz del pueblo, cuando fueron los mismos colombianos que se pronunciaron en las urnas, al referirse sobre los desencuentros que tiene con el Congreso, que no tiene aprobadas sus reformas.

“Un día dice una cosa y al otro día otra. No puede ser que los mecanismos que existen en la democracia no le den gusto, no es que no funcione, es que lo derrotaron. El pueblo también eligió a los congresistas, ¿los va a ignorar? En Colombia hay unas normas y hay que respetarlas”, indicó María Consuelo Araújo, panelista del programa.

Sin embargo, la posición más férrea en la emisora la tuvo el analista Aurelio Suárez, quien no se guardó nada contra el presidente y lo señaló de querer meterle mentiras a la gente con sus proyectos y de utilizar al pueblo indígena a su antojo.

“Este es el más grande engaño que se le ha hecho al pueblo, es reunir unos cabildos abiertos. Estamos frente al más grande demagogo en este país, es de los más dañino que hay para el pueblo. De los 15.000 indígenas, ¿cuántos se han leído las reformas? Es una estafa política, la más grande estafa del siglo XXI, es la estafa al pueblo razo, el más grande estafador político”, expresó.

Lee También

Por ahora, Petro ha puesto sobre la mesa la propuesta, que aún está lejos de darse, pues todavía falta reunir las voces necesarias para el proyecto, que ya se sabe no tendría mayorías, al menos en la actualidad, ya que el presidente necesita un apoyo gigantesco para cambiar la constitución.

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.