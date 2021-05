green

Popayán ha sido uno de los sitios de concentración de las protestas más fuertes en los últimos dos días. Uno de los muchos hechos que llamó la atención fue la embestida con una tanqueta del Esmad a un grupo de manifestantes durante la tarde del viernes 14 de mayo.

Al parecer eso no fue el único cas porque un joven dice ser uno de los afectados por este vehículo del Esmad. Su nombre es Juan Diego Ortega, un estudiante que hacía parte de las protestas. Él terminó con varias laceraciones en su cara y cuerpo luego de que este vehículo oficial lo chocara, como quedó evidencia en unas imágenes.

Aunque él logró salir vivo de este hecho, sí tiene graves consecuencias que él mismo contó en un video que se ha divulgado en varias redes sociales, pero que ha tenido mayor difusión por el concejal Andrés Felipe Velasco.

“Estaba en la Primera Línea y no creí que fuera a ser una víctima más de la fuerza represiva del Estado. Lo poco que alcanzo a recordar es que había un chico que iba a ser arremetido por la tanqueta del Esmad y mi reacción fue empujarlo para que se corriera. Logré hacerlo, pero quien queda debajo de la tanqueta soy yo. Hasta ahí logro recordar”, dijo Ortega.

Dentro de lo poco que hay en su memoria de esta situación es que estuvo pocos segundos debajo de la tanqueta, pero que eso fue suficiente para sentir que su vida había llegado al fin y se convertiría en uno más en la lista de hombres y mujeres muertos en los últimos días por manifestarse en las calles de Colombia.

“La sensación fue que iba a morir. Solo recuerdo que debajo de la tanqueta había unos chuzos, unas cosas horribles que lastimosamente impactaron mi ojo. El dictamen médico todavía no aclara si tengo pérdida de la vista o no. Lastimosamente no puedo ver. Tengo que someterme a una cirugía estética porque perdí el párpado, tengo una fractura en el brazo izquierdo, diferentes traumas, en fin, la lista es larga“, contó.

También en Popayán se conoció de la muerte de un joven luego de recibir el impacto de una aturdidora del Esmad, otra razón por la que decenas de personas han salido a las calles para rechazar el uso de la fuerza por parte de las autoridades.

Video del joven atropellado por el Esmad

En las últimas horas se han difundido las imágenes grabadas por Juan Diego Ortega con una go pro que llevaba en su cuerpo. Allí se escuchan los gritos de cuando esta tanqueta lo atropella, pero no le alcanza a pasar por encima. Él logra pararse y, entre gritos, los otros manifestantes le ayudan a salir de allí, pero ya el daño estaba hecho.

Estas son las imágenes en las que él cuenta qué fue lo que pasó durante las manifestaciones del pasado 14 de mayo en Popayán, donde las autoridades investigan el suicidio de una menor de edad que dijo haber sido abusada por cuatro policías, aunque un alto mando lo negó.