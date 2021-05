La menor de edad fue hallada sin vida en la mañana de este jueves, 13 de mayo, y desde la Secretaría de la Mujer en Popayán se informó, en un comunicado, que la joven se habría quitado la vida.

“La Alcaldía expresa su solidaridad con la familia y amigos de la adolescente que atentó contra su vida”, se lee en el boletín, que aclara que no se revela la identidad por consideración con sus familiares.

Desde la administración municipal se explicó que, de acuerdo con el reporte de las autoridades, la menor fue detenida y trasladada hasta la URI sobre las 9:10 de la noche del pasado miércoles, pero no se detalla el motivo por el que la llevaron allí.

“La menor estuvo acompañada de funcionarios de Infancia y Adolescencia de la Policía Nacional, y antes de las 11:00 p.m. fue entregada a su abuela, de acuerdo a la minuta de ingreso y salida de la URI”, agregó.

El momento del traslado de la joven quedó registrado en video, y allí se ve cuando cuatro uniformados de la Policía la llevan arrastrada.

“Idiotas, no pueden con una mujer. Cuatro con una mujer”, dice la menor, que se queja de que le bajaron el pantalón.

“Me está quitando el pantalón, idiota”, les reclama, pero a los policías parece no importarles.

En la grabación se ve cuando los policías la ingresan a la URI, y horas después la misma víctima publicó un mensaje en sus redes sociales en donde asegura que fue ultrajada sexualmente cuando se dirigía hacia donde un amigo.

“Solo porque estaba grabando me cogieron, en medio de eso me bajaron el pantalón y me manosearon hasta el alma. En el video queda claro que yo les digo que me suelten porque me estaban ‘desnudando’, quitando el pantalón”, escribió la joven, y aseguró que es hija de un policía.