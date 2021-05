El hombre hace parte de una red de comunicadores de ese departamento y dio su versión de lo que alcanzó a ver ese día cuando la joven de 17 años en Popayán fue detenida por los agentes del Esmad, en medio de las protestas que se realizaron el pasado 12 de mayo, y luego denunció en sus redes sociales que fue abusada sexualmente por los uniformados. Horas después se quitó la vida.

Según el comunicador, que pidió mantener en secreto su identidad, luego de las protestas en Popayán, sobre las 7 p.m. de dese día se dio un plantón y un bloqueo de unas 30 en una vía del sector de Chirimía. En su relato con El Espectador, el testigo dice que la joven señaló en varias oportunidades que ella no hacía parte de la protesta, que solo pasaba por el lugar.

Minutos después, detalla el periodista, la mujer quedó sentada en un muro y luego se la llevó un agente del Esmad.

Según el testigo, los uniformados también forcejearon con la joven, la cogieron de los brazos y las piernas y luego se la llevaron.

El hombre asegura también que uno de los integrantes del Grupo de Operaciones Especiales (Goes) le impidió seguir grabando y denuncia que fue atacado por los uniformados, que le quitaron el celular. (Vea también: Si fue un miembro de la Policía, que responda: dice papá de menor muerta en Popayán

“Un agente me intenta asfixiar, pero no puede porque tengo protección. Pero me la quitan y ahí sí lo hacen. Pierdo fuerza y me tiran al suelo. El celular cae y lo empiezan a pisar. Uno le da golpes con el bolillo y le pasan la moto por encima”, describe el comunicador.