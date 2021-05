green

Salazar también es miembro de la Policía Nacional en el cargo de intendente, y en este momento se alista para su retiro voluntario luego de 22 años de servicio, pero la muerte de su hija el pasado jueves fue un golpe sorpresivo que no se esperaba, según contó en El Tiempo.

Lo primero que dijo el padre de la víctima fue que los hechos que rodean la muerte de su hija están en investigación, y que prefiere ser prudente en sus declaraciones ya que no conoce los detalles porque no vivía con ella.

“Trabajo en el Valle y ella vivía aquí en Popayán (Cauca), por eso no tengo una versión y no quiero decir cosas que no son”, comentó Salazar.

El hombre también dijo, en la entrevista, que ya dialogó con uno de sus superiores y que “hay pruebas, por así decirlo”, pero que habrá que esperar a los resultados que arrojen las investigaciones.

Eso sí, fue contundente al decir que si los policías se excedieron en el procedimiento y se sobrepasaron con su hija, como se denunció, deben ser castigados.

“Puede ser un compañero, pero si la embarró, que responda; en eso tiene uno que ser claro”, manifestó.

Queman URI donde Policía llevó a menor muerta en Popayán

Las palabras del uniformado se conocen en medio de las protestas y disturbios que se registraron este viernes en Popayán, en donde cientos de personas se reunieron para lamentar la muerte de la menor y elevar su voz de rechazo por el procedimiento policial, que quedó registrado en video.

(Lea también: Incendian URI donde llevaron a menor en Popayán y retiran a 4 policías del cargo)

Precisamente esa grabación sería una de las pruebas a las que hace referencia Luis Salazar, pues allí se ve cuando los 4 uniformados arrastran a la adolescente hasta una URI de la Fiscalía, mientras ella les pide que no la ultrajen y asegura que le están bajando el pantalón.

Además, se conoció una publicación en redes donde la víctima contó que iba para la casa de un amigo, que los uniformados la detuvieron por grabar un procedimiento y que la “manosearon hasta el alma”.

La Policía de Popayán negó esta hipótesis de un posible abuso y alegó que se trataba de una “noticia falsa”, pero luego reconoció que el hecho estaba en investigación y que los policías involucrados fueron separados del cargo.

Además, la fiscal Martha Mancera anunció que hay un equipo especializado de investigadores para aclarar la “presunta agresión sexual y su posterior muerte”.