green

Cantando ‘Sin miedo’, la canción que se convirtió en un himno feminista alrededor del mundo, decenas de mujeres protestan este viernes frente al CAI del Park Way, en Bogotá.

La protesta se da luego de que este jueves se conociera que una menor de edad en Popayán se quitó la vida después de que habría sido ultrajada por policías del Esmad, en marco de las marchas por el paro nacional.

La alcaldía de Popayán confirmó en un comunicado de prensa que la joven, de 17 años de edad, fue encontrada sin vida en la mañana de este jueves, 13 de mayo.

Desde la administración municipal se explicó que, de acuerdo con el reporte de las autoridades, la menor fue detenida y trasladada hasta una URI de la Fiscalía sobre las 9:10 de la noche del miércoles, pero no se detalla el motivo por el que la llevaron allí.

#Atención Joven de 17 años de edad que anoche fue arrastrada y ultrajada por 4 policías en Popayán, hoy tomó la decisión de suicidarse.

La menor de edad fue aprehendida en las protestas de anoche en Popayán, por varios policías que la llevaron a rastras hasta la URI, y que en el. pic.twitter.com/aNrJU60gHs — Mauricio Rendón (@AmpGest) May 14, 2021

El momento del traslado de la joven quedó registrado en video, y allí se ve cuando cuatro uniformados de la Policía la llevan arrastrada.

“Idiotas, no pueden con una mujer. Cuatro con una mujer. Me está quitando el pantalón, idiota”, les reclama, pero a los policías parece no importarles y la siguen arrastrando.

La grabación viral también muestra cuando los policías la ingresan a la URI, y horas después la misma víctima publicó un mensaje en sus redes sociales en donde asegura que fue ultrajada sexualmente cuando se dirigía hacia donde un amigo.

“Solo porque estaba grabando me cogieron, en medio de eso me bajaron el pantalón y me manosearon hasta el alma. En el video queda claro que yo les digo que me suelten porque me estaban ‘desnudando’, quitando el pantalón”, escribió la joven, y aseguró que es hija de un policía.

Plantón de mujeres en CAI del Park Way en el que cantan himno del feminismo