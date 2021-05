En su cuenta de Twitter, este hombre que también se ha ganado un reconocimiento en redes sociales por sus historias sobre Bogotá, su uso del español, entre otras, contó cómo lo robaron en una calle de la ciudad.

Según dijo Ospina, él fue víctima de la modalidad de robo conocida como ‘cosquilleo’. Si bien no dijo cuándo y dónde sucedió, sí relató que él iba caminando en la calle cuando una joven le zafó el zapato con leve pisotón.

Luego de eso, entre gentilezas, ambos sonrieron y continuaron su camino, pero luego de un tiempo él se dio cuenta que este ‘tropezón’ solo fue una artimaña para quitarle un iPhone 8 que tenía en su poder.

Su historia se ha viralizado en redes sociales y él le ha respondido a las personas que él cree que esta mujer no ‘trabaja’ sola y la quitada de zapato solo fue una distracción mientras que otra persona le sacaba el celular que tenía en un bolsillo de la chaqueta. Además, reveló que era una mujer joven.

Él, que trabaja para Canal Capital, tildó este robo como “ridículo” y bromeó con que estaban “moteleando con el producido”, aunque eso no quita su desconsuelo.

Finalmente, Andrés Ospina contó que lograron rastrear la ubicación del celular y se dieron cuenta que el último dato que arrojaba era un local en el centro comercial Plaza Center, ubicado en la Avenida Caracas #12 – 65, en el centro de Bogotá.

Una joven me pisó en la calle hasta el grado de hacerme zafar el zapato. Luego se excusó. Yo le dije gentilmente que no tenía de qué preocuparse. Que eso le podía suceder a cualquiera. Me miró de vuelta y sonrió. Acabo de descubrir que fue un montaje vil. ¡Me robó el celular!

— Andrés Ospina (el Grafómano, con tilde) (@elGrafomano) May 13, 2021