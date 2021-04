green

Melissa Martínez no tuvo un regreso feliz a Bogotá. La periodista estuvo todo el fin de semana en Antioquia, departamento que se convirtió en su segundo hogar ya que allá está radicado su esposo, el futbolista Matías Mier, pero pocas horas después de su arribo a la capital del país informó en su cuenta de Instagram que fue víctima de un robo.

A la presentadora barranquillera, panelista de un par de programas de ESPN Colombia y de ‘El Vbar’, de Caracol Radio, le robaron el celular. Así lo confirmó a través de un corto video que grabó mientras esperaba su turno para reponer la ‘sim-card’ en la empresa de telefonía móvil de la que es cliente.

“Aquí estoy feliz, feliz, recuperando la ‘sim-card’ que me robaron. Bueno, me robaron el teléfono, con ‘sim-card’ y todo. Me toca venir a voltear por culpa de los rateros“, contó la comunicadora en una historia que publicó esta mañana en su cuenta de Instagram.

Martínez no dio mayores detalles sobre el robo del que fue víctima. A sus declaraciones en la historia solo le agregó un corto texto que decía: “Haciendo mandados por culpa de los rateros”.

De todas maneras, la presentadora no se mostró muy afectada por la situación y horas más tarde mostró cómo siguió su jornada, con una visita a la Cancillería de por medio porque tenía que renovar el pasaporte, ya que en los próximos días saldrá del país.

La periodista deportiva distribuye su tiempo entre Bogotá y Antioquia. Habitualmente, entre lunes y jueves trabaja para radio y televisión en Bogotá, al igual que para su tienda de ropa, mientras que desde el viernes se reencuentra con su esposo uruguayo, uno de los atacantes del Independiente Medellín.

