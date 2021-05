Carlos Javier Arenas, mayor de la Policía Nacional, fue capturado cuatro días después debido a que el tribunal militar encontró “material probatorio y evidencia física” clave para acusarlo como el presunto responsable del homicidio.

En entrevista con Semana, Arenas manifestó que el Escuadrón Antidisturbios (Esmad) y el cuerpo de seguridad siguieron todos los protocolos aprobados por la ley durante las manifestaciones en el marco del paro nacional, que lleva 17 días.

El uniformado, igualmente, señaló que en ningún momento hubo intención de hacerles daño a las personas que estaban en ese lugar. Asimismo, puntualizó que no se siente respóndale de la muerte de Niño Araque.

“Yo estaba cumpliendo con mi reglamento. Es lamentable el resultado. Se lo digo como padre, como hijo. Yo no estoy formado para hacer eso. No me arrepiento de nada”, agregó en ese mismo medio.