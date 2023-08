El presidente Gustavo Petro lanzó dos importantes anuncios que ya han generado diferentes reacciones. Por un lado, aseguró que su gobierno iniciará la renegociación del Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos y en un segundo lugar, dijo que “si la Federación de Cafeteros no se reestructura de acuerdo a la base cafetera, se acaba el contrato del Fondo Nacional del Café con la Federación”, una afirmación que levantó más opiniones que la otra.

La renegociación del TLC tendrá como objetivo, según el primer mandatario, fortalecer la economía popular, pues hoy “estamos importando casi todo el maíz” de Norteamérica.

La propuesta fue aplaudida por la representante del Pacto Histórico María Fernanda Carrascal, quien aseguró que “es necesaria una renegociación en condiciones de equidad e igualdad que favorezcan nuestra economía y especialmente, a nuestros trabajadores y trabajadoras.

Pero la iniciativa que ha generado una fuerte ola de reacciones es la advertencia que lanzó Petro al gremio cafetero desde Pitalito, Huila, donde se realizó una reunión con las bases del sector cafetero.

La senadora Paloma Valencia señaló como inaceptable que el presidente “amenace al gremio del café -Federación-y les diga que si no se reestructura según su capricho (y cómo no eligió gerente según su gusto), entonces les quitará el fondo del café. No solo es abusivo e irrespetuoso, sino altamente peligroso para los gremios”.

Su compañero de colectividad, Miguel Uribe Turbay expuso: “Petro amenaza los cafeteros de Colombia. Debemos hacer un frente común para proteger la independencia de la Federación y el progreso del sector cafetero”.

También reaccionó el máximo líder de este partido, Álvaro Uribe, quien escribió algunas líneas en su cuenta de Twitter: “La caficultura salió adelante el siglo pasado por la Federación de Cafeteros y la decisión de los gobiernos de encomendar el manejo del Fondo del Café. Estatizar el fondo es ponerlo en fase de destrucción en poder de la burocracia politiquera. El camino es la reforma de la Federación que infortunadamente tuvo derroches y nombramientos costosos de amiguismo en el pasado”.

