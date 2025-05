El pastor José Ramírez es señalado como el presunto abusador de su hijastra, una menor de edad de 13 años, quien es su hijastra. La adolescente logró huir del sitio donde la tenían amarrada y amordazada hasta la casa de un vecino. Según el relato de José Diego Osorio, escuchó algo y creyó que era una pelea de pareja.

“Yo me asomé y vi a una persona en el suelo y un hombre intentando levantarla y, pues, creí que era una pelea de pareja o algo por el estilo. Él trataba de pararla para llevársela”, dijo en W Radio.

Las investigaciones de la Fiscalía han avanzado y se encontró un hueco en el suelo que habría sido cavado por el hombre. El ente investigador apunta a que el sujeto planeaba asesinar a la niña y a su mamá, quien era su pareja, y enterrarlas allí.

Por otra parte, se conoció que el pastor Ramírez había engañado a la niña pidiéndole que lo acompañara a esta casa, ubicada en la vereda San Andrés, pues planeaba comprársela a la mamá de la mejor como regalo de cumpleaños. Al parecer, cuando iban en la camioneta, él la amarró de manos, pues y cuello. En un descuido de él, ella escapó por una ventana y huyó.

Luego de que la niña fue rescatada, las condiciones provocaron furia en la comunidad, que salió en búsqueda del señalado agresor. El pastor fue linchado hasta que llegó la Policía y lo tuvieron que trasladar a un centro médico por los golpes que recibió.

El abogado de la víctima, Julián Andrés Ramírez, contó en qué va el proceso contra el sujeto y explicó que el video de las cámaras de seguridad sirve como prueba para el proceso. “Son videos muy dicientes y cobran como medios probatorios para este proceso”, dijo en Noticias Caracol.

¿Cómo el pastor tapó el abuso de su hijastra en Caldas?

Han aparecido vecinos de la zona que escucharon algunas de las situaciones que vivió la niña. Un hombre relató que el pastor llegó temprano a la casa y comenzó a poner música cristiana a todo volumen, al parecer, para tapar las atrocidades que estaba cometiendo.

“Un vecino nos cuenta que él [el pastor] llegó a las 6 de la mañana a su casa y puso música cristiana a todo volumen”, dijo a un medio local.

¿Qué cargos se le imputaron al pastor?

La Fiscalía le imputó los cargos de secuestro agravado y acceso carnal abusivo, pero llamó la atención que no se incluyó la tentativa de feminicidio. El abogado defensor explicó que no se incluyó porque no hay un parte médico que confirme que la víctima haya estado en riesgo de fallecer. Mientras avanza el proceso, el hombre estará en medida de aseguramiento.

La decisión de que esté preso levantó polémica entre la congregación a la que él pertenece. El Tiempo recopiló información de medio de Caldas de un pronunciamiento de miembros del Ministerio Apostólico del Reino, quienes pidieron que exoneraran al pastor de este caso. Los miembros afirmaron que fue una “acción demoniaca” porque no era él y que “estaba poseído por el diablo”.

