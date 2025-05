El nombre de José Erley Ramírez Garcés ha estado en el ojo del huracán luego de, presuntamente, haber abusado de su hijastra de 13 años. El sujeto es un pastor cristiano que escondía su maldad en acciones comunitarias y dando enseñanzas religiosas en Chinchiná, Caldas.

A través de unos videos de cámaras de seguridad, se ha visto el aterrador momento en el que la menor huyó de las garras de su supuesto agresor en una casa de la vereda San Andrés del municipio caldense. Las imágenes muestran a la niña correr, mientras se tapaba con una sábana, y a su padrastro perseguirla, a lo que ella gritaba para pedir auxilio.

#Judicial / En Chinchiná, Caldas, una menor de 13 años escapó de su padrastro, quien presuntamente la había violentado y torturado, según testimonios de vecinos que además indicaron planes macabros del agresor. pic.twitter.com/KjztmngYcF — Río NoticiasCo (@RioNoticiasCo) April 30, 2025

Detalles del presunto abuso de pastor a su hijastra en Chinchiná

Según testigos del hecho, salieron a ver qué ocurría, dándose cuenta de una escena tétrica: la menor intentaba huir mientras el sujeto intentaba llevársela de regreso a la casa. El pastor fue golpeado por la comunidad y quedó con serias heridas en su cuerpo, mientras a su víctima la encontraron amarrada con cinta en sus brazos, boca y cuello.

La Policía llegó al lugar para que el líder religioso muriera a manos de la comunidad enfurecida. Posterior a ello, el sujeto fue llevado a un centro asistencial y se hizo su captura. Recientemente, se hizo su judicialización por los delitos de acceso carnal abusivo contra menor de 14 años y secuestro agravado, según la comandante de la institución en Caldas, coronel Liliana Andrea Jiménez.

Personas que auxiliaron a la niña narraron los desgarradores momentos que vieron. El hombre aseveró que el cristiano puso música religiosa a todo volumen para que sus vecinos nos escucharan las atrocidades que estaría cometiendo.

“Un vecino nos cuenta que él [el pastor] llegó a las 6 de la mañana a su casa y puso música cristiana a todo volumen”, dijo a un medio local un testigo, quien a su vez detalló cómo rescataron a la menor.

PASTOR Y PADRASTRO MIENTRAS ABUSÓ DE SU HIJASTRA ESCUCHABA MÚSICA CRISTIANA EN COLOMBIA Pastor señalado de violar a su hijastra de 13 años quedó absuelto de tentativa de feminicidio. Un profundo sentimiento de frustración recorre la vereda San Andrés, en Chinchiná (Caldas),… pic.twitter.com/VdSmfZkZFz — EL ESPECTADOR HN 🇭🇳 (@ElEspectadorHn) May 3, 2025

“Yo escuché unos gritos de una mujer y me asomé, pensé que era una pelea de pareja. Miré y ella estaba acá [en las manos] con cinta y en la boca; estaba perdiendo el sentido”.

El testigo agregó que, al tener una cinta en la boca, la menor de 13 años tuvo que hacer gestos con su mirada para pedir ayuda. Una vez le quitaron las ataduras, ella contó todo lo que sufrió a manos del pastor Ramírez.

“Ella me pedía auxilio con los ojos… estaba demasiado aprisionada [con cinta], no sabíamos qué pasaba. Cuando le logramos aflojar [la cinta], ella habló. Yo le dije: ‘¿Qué pasó?’, ella: ‘Me v…, me v… y me iba a matar’”, añadió, en referencia a que el sujeto habría cavado un hueco cerca de su casa para enterrar a su víctima.

Una mujer que presenció la situación también detalló que el pastor pretendía devolverla a la casa, mientras jalaba a la víctima. La testigo aseguró que retuvo lo que más pudo al sujeto, por lo que también fue agredida hasta que otros vecinos del sector salieron al rescate y pusieron a salvo a la joven, a quien la tuvieron que volver a tapar con la sábana que se le cayó.

#Nacional | 🟠Habla mujer que le salvó la v¡da a una una n¡ña que fue v¡0lada y amordazada por un pastor evangélico en Chinchiná – Caldas. https://t.co/TXomN0e4CG pic.twitter.com/T41KXLBCEK — Sur Noticias (@SurNoticias2) May 2, 2025

Para colmo, la congregación a la cual pertenece el religioso acusado de abuso se pronunció sobre el hecho y, en lugar de condenar lo ocurrido, protegieron al acusado. Según el pronunciamiento recopilado por El Tiempo, los integrantes del culto habrían pedido que fuese liberado, bajo el insólito argumento de que Ramírez “no era él”, sino que estaba bajo poder de una “acción demoníaca” y “posesión de fuerzas oscuras”.

