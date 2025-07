Una nueva controversia envuelve al presidente Gustavo Petro, en la misma semana en la que la tensión diplomática con Estados Unidos es máxima, esta vez por una equivocación geográfica que causó revuelo en redes sociales y dejó mal parado al mandatario en conocimiento no solo de lugares turísticos en el mundo, sino de los propios logros bajo su Gobierno en Colombia.

El jefe de Estado, muy fiel a su estilo, compartió en su cuenta de X (antes Twitter) un video en el que celebraba una supuesta obra construida en La Guajira. En la publicación, el mandatario insinuaba que la infraestructura mostrada era una muestra de los avances de su Gobierno en el mencionado departamento junto con unos emojis de corazón.

Sin embargo, para el infortunio del mandatario, la fotografía que compartió inicialmente correspondía a un puente construido sobre el río Arkansas en Wichita, Kansas (Estados Unidos).

No obstante, varios usuarios de redes sociales detectaron el error y empezaron a cuestionarlo. Las críticas se multiplicaron rápidamente, lo que obligó al presidente a borrar el contenido para intentar ocultar su fallo.

Señor Presidente, sería un mal chiste si no fuese usted, el Presidente de los colombianos, el que se burla de La Guajira.

No le basta con haber incumplido sus promesas para el Departamento sino que, usa un video del monumento “Keeper of the Plains” en Wichita, Kansas en Estados… pic.twitter.com/JiC7wQ0GuM

— Alfredo Deluque (@deluque) July 9, 2025