El presidente Petro usó sus redes sociales para publicar lo que, según algunos analistas y opinadores, es el mensaje más preocupante y peligroso que ha dejado en sus 3 años de Gobierno. “Desconfío de la transparencia de las elecciones del 2026”, escribió el primer mandatario en sus redes sociales.

Es la primera vez que el presidente deja un mensaje tan directo sobre los siguientes comicios, pues empieza a crear un ambiente hostil, que no es propio de un primer mandatario.

Sergio Fajardo, precandidato presidencial y que seguramente participará de las próximas elecciones, fue uno de los primeros en salirle al paso a estas peligrosas declaraciones del presidente. En Caracol Radio, el antioqueño dijo que es “una barbaridad lo que está haciendo el presidente Petro”.

“Yo confío en las instituciones en Colombia, pero desconfío profundamente de la forma en la que el presidente está conduciendo el país. Acompañado, además del señor Benedetti y del señor Saade”, dijo Fajardo.

Lee También

Y es que no fue solamente el presidente el que publicó un mensaje de ese calibre. También lo hizo el nuevo jefe de despacho. “No hay transparencia para las elecciones del 2026. Colombia tiene que estar alerta”, aseguró el funcionario.

Fajardo, también en Caracol Radio, ahondó más en su crítica al “peligroso trío” que está en el Gobierno: el presidente Petro, Armando Benedetti, y Alfredo Saade.

“Lo que está haciendo (el presidente) es un daño muy grave. Está poniéndole una bomba, cada día, a la constitucionalidad colombiana, creando un ambiente de confrontación, aumentando la rabia, el malestar, y el daño que le está haciendo a Colombia el presidente es muy serio. Parece un chiste, como todos los que hemos visto en oportunidades anteriores, acerca de la constituyente, consulta popular, asambleas populares, pero esa frase es de lo más serio que ha pasado en el país y el daño es muy profundo. Y cada día, una gota más de irresponsabilidad, de desgobierno y el daño par Colombia es muy serio. Aumenta el miedo, la rabia, la posibilidad de la violencia y nos está llevando a una Colombia que no queremos nosotros”, dijo en su declaración.

Y es que el sistema que está establecido para las elecciones es el mismo con el que Gustavo Petro fue elegido como presidente, senador y alcalde. El mismo con el que Fajardo perdió las elecciones a la presidencia. Y el mismo que, hasta el momento, no ha tenido ningún cuestionamiento internacional. En esa línea, siguió la crítica de Sergio Fajardo:

“He participado en varias oportunidades y siempre he sido respetuoso de las instituciones. Es que el presidente Petro tiene que darle ejemplo a Colombia. Nosotros hemos estado en elecciones, las hemos perdido, y nunca de mi parte se han cuestionado los resultados”, dijo.

(Vea también: Estos serían los 4 candidatos de Gustavo Petro para las presidenciales: ¿cuál tiene más chance?)

Y es que las consecuencias de las palabras del presidente pueden ser gravísimas de cara a las próximas elecciones. Crear un ambiente hostil frente a los entes que las regulan es peligroso para la democracia, pues da pie para pensar que más adelante se pueden tomar otras acciones que pondrían poner en riesgo las elecciones o sus resultados.

“El presidente tiene ese estilo, la capacidad de crear un ambiente nocivo, de confrontación para dentro de ese ambiente sacar réditos políticos y personales, pero ese rédito va en contravía de lo que es Colombia. Él ha estado en todos los lugares, ha estado en todos los lugares de la democracia, y lo que hace es una barbaridad”, dijo Fajardo.

Pero él no es el único que ha cuestionado las palabras de Petro. Otros defensores de la democracia (personas comunes y corrientes y expertos) se han manifestado en contra de esta visión del presidente.

Por ejemplo, el exministro de Hacienda, José Manuel Restrepo, dijo: “Curioso que quien fue elegido en una institucionalidad varias veces y aceptó las victorias sin haberlas criticado, ahora desconfíe de esa misma institucionalidad. Nuestra democracia se respeta y las instituciones se respetan”.

Como este, hay muchos otros mensajes.

¿Petro crea cortina de humo por problema de pasaportes?

El mensaje del presidente se da en medio de un contexto que no se puede desconocer: él ha dicho que la injerencia de Thomas Greg & Sons como parte del proceso de personalización del pasaporte riñe en su función dentro del sistema que se usa para las elecciones. Sin embargo, esto no es nuevo, viene desde años atrás y, hasta el momento, no se han conocido irregularidades.

Sumado a esto, el contrato de los pasaportes actual va hasta el 31 de agosto y en el país hay gran preocupación porque el Gobierno no ha hecho nada para poder encontrar una solución que no deje al país sin pasaportes. De hecho, hay dudas de si el primero de septiembre habrá una respuesta.

Lo cierto es que los mensajes del presidente, dada esta coyuntura, no dejan de ser llamativos.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.