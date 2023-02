Con ponencia de la magistrada Diana Fajardo Rivera, respaldada por los magistrados Jorge Enrique Ibáñez Najar y Alejandro Linares Canillo, la Corte Constitucional rechazó el recurso este martes.

La tutela de Guerra iba dirigida a Catalina Ruiz-Navarro y Matilde de los Milagros Londoño, a quienes se les pedía retirar del sitio web las denuncias de 8 mujeres contra él, publicadas en junio del 2020.

El alto tribunal explica que “reiteró las premisas que han guiado la decisión de casos en los que entran en conflicto la garantía de los derechos a la libertad de expresión, por un lado, y a la honra, buen nombre y presunción de inocencia, por otro”.

Su conclusión es que no se violaron los derechos del director de cine pues las periodistas “diferenciaron entre los relatos de las víctimas y su opinión”, subrayando que reprodujeron “denuncias reservadas y anónimas sobre presuntos hechos de violencia sexual, discurso constitucionalmente protegido”.

Asimismo, “quedó demostrado que para su publicación se adelantó un trabajo investigativo acorde al estándar de veracidad” e incluso cumplieron con la obligación de contrastar su versión con el acusado.

“La opinión de las periodistas no partió del vacío, sino de una profunda investigación y ellas, en todo caso, no afirmaron que Ciro Alfonso Guerra Picón hubiera sido condenado o esté siendo investigado por algún delito. Por tanto, la Sala no encontró elementos para determinar que el reportaje tenía el propósito de dañar al accionante (desde el concepto de la real malicia), sino el de contribuir al debate público”, concluyó.