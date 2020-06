green

“Quiero manifestar que la publicación que se ha hecho hoy en la revista virtual Volcánicas, en la que se hacen acusaciones gravísimas en mi contra, es completamente falsa”, fue lo primero que dijo Ciro Guerra, horas después de que ese medio alternativo publicara un artículo con las declaraciones de las supuestas víctimas.

Como las mujeres allí mencionadas hablan de un presunto acoso sexual por parte del cineasta en varios eventos de cine, y una de ellas cuenta que la habría abusado sexualmente en su apartamento, Guerra aseguró que no ha cometido tales aberraciones, según video que difundió el periodista David Blanco.

“No he cometido ninguna de las faltas de las que ahí se me acusan, no he cometido ninguno de esos crímenes”, se defendió Guerra, y anunció que irá a las vías legales para “limpiar” su nombre.

“Es lo único que puedo hacer y eso haré, y les pido que, por favor, esperen antes de juzgar, y que la justicia revele la verdad en este caso. Les quiero pedir disculpas a todas las personas que han sido afectadas por ese texto y que tuvieron que leer esas horrorosas y mentirosas palabras”, afirmó Guerra.

El cineasta dijo estar “tranquilo” frente a las acusaciones, pese a que las autoras del artículo en la revista aseguran tener todo el material que respalda esta delicada denuncia. De hecho, en el artículo hay varios chats y conversaciones privadas.