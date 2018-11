A través de dicho anuncio, Move Concerts se refirió al rumor que circula en redes donde presuntamente Waters no quiso darle una guitarra con su nombre grabado al presidente Iván Duque.

En el comunicado aseveraron que “en ningún momento la Presidencia de la República realizó la solicitud de firma de algún elemento como instrumento, guitarra o similar”.

También, afirmaron que suelen firmar algún instrumento musical en sus conciertos para que dichas piezas sean sumadas a la colección privada de la compañía, o simplemente son donadas a obras benéficas.

La polémica se suscitó por las declaraciones de la líder estudiantil Jennifer Pedraza, quien declaró que el músico les preguntó su opinión sobre Duque, y dependiendo de lo que le dijeran, él sabría si le daba la guitarra o no.

“Entonces no le voy a dar la guitarra, porque no me sorprende que haga parte de este tipo de políticos en el mundo”, expresó Roger Waters, según la joven.