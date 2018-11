View this post on Instagram

Roger Waters en Bogotá nos puso a pensar que el mundo en el que vivimos es insufrible. A la mitad del show, luego de un detenido repaso por los éxitos de Pink Floyd, cuando la gente se fue a comer o al baño, un halo desolador cubrió al estadio El Campín y la enorme pantalla fue dictando comandos de resistencia con fuente propagandística y letra roja intensa: luego de una letanía de recomendaciones sobre qué impulsos asesinos resistir como especie – “resistencia contra el asesinato a niños” parece una lejana petición para un ciudadano común, pero en nuestra era Waters halla URGENTE decirlo -, la factoría de ‘ANIMALS’ se erigió sobre la ciudad de Bogotá con un contundente mensaje que mr. Waters no quiere que olvidemos en ninguna de las paradas de su gira US & THEM: que Donald Trump es “un cerdo”, y así mismo todos los gobernantes actuales. Nada de lo que dice Roger Waters es para tomarse a la ligera: sus arengas silenciosas en pantalla provocaron en dos ocasiones de la intermisión consignas contra Alvaro Uribe Vélez, comprobando que el Co fundador de Pink Floyd es, en serio, el último gran artista peligroso, un motivo por el que hay que agradecer en una noche como ésta. Aunque Uribe Vélez no apareció en el prontuario de gobernantes neofascistas que – de Australia hasta Brasil – se alzan peligrosamente sobre el mundo y se denuncian en esa pantalla, el mensaje de resistir es tan claro que el público solo toma la iniciativa (nada más temible para un gobierno que un pueblo que despierta ante el clamor de la música.) Y bueno, que no se nos olvide la música: impecablemente ejecutada, conmovedora hasta los huesos, con un sonido como nunca habíamos oído en el Estadio El Campin, la promesa envolvente y la sicodelia del sonido de Pink Floyd, por siempre, para siempre.