Han pasado casi cinco meses desde la trágica masacre ocurrida en un restaurante de Aguachica, Cesar, en donde fue asesinada la familia Lora Rincón. Las víctimas, identificadas como Marlon Lora (padre), Luz Rincón (madre), Ángela Lora (hija) y Santiago Lora (hijo), fallecieron tras recibir múltiples disparos mientras almorzaban en un establecimiento público. La noticia conmocionó profundamente a la comunidad local y nacional.

En Aguachica todavía se vive con zozobra por el rastro que ha dejado esta horrorosa masacre en el municipio y sus habitantes todavía ven con un poco de temor lo que sucedió en uno de los restaurantes ubicados sobre la vía principal, en la que circulan turistas y locales.

Ahora, el programa ‘Los informantes’, de Caracol TV, decidió hacer un especial sobre la masacre de Aguachica y habló con la madre del pastor Lora, Ángela Barrera, quien dio nuevos detalles de cómo se enteró de dicha noticia.

“Ese domingo me sentí mal y decidí no salir con ellos. Más tarde, una cuñada me llamó diciendo que la familia habría tenido un accidente. En ese momento me arrodillé y recé por ellos, pero minutos después supe, a través de redes sociales, que habían sido víctimas de un ataque sicarial”, dijo en la citada entrevista.

Además, la madre mostró cómo lucen las tumbas de sus familiares en el cementerio de Aguachica, donde están ubicados todos los restos de su hijo, su nuera y sus dos nietos en el mismo lugar; sin embargo, durante la grabación de la entrevista se pudo notar un detalle macabro, según el citado informe periodístico.

A tan solo un metro de la tumba de Marlon Lora está ubicada la de Alexánder González Pérez, alias ‘el Calvo’, y lo asombroso de este caso es que dicha sepultura no tiene ni lápida ni nombre y solo está cubierta por una placa de cemento, como si a este hombre lo hubiese olvidado hasta su propia familia, de acuerdo con el programa de investigación.

Qué se sabe de la relación del pastor Lora con alias ‘el Calvo’

Hasta el momento, las investigaciones de las autoridades han determinado que la muerte de la familia Lora podría haber sido producto de un error, ya que los sicarios realmente estarían buscando a otra persona. Las pruebas recopiladas —testimonios y grabaciones de cámaras de seguridad— sugieren que el objetivo era Zaida Andrea Sánchez Polanco, alias ‘la Diabla’, quien aparece en los videos huyendo despavorida del lugar. Las autoridades señalaron que ella era señalada por organizaciones criminales de haber ordenado la muerte de su esposo, Alexander González Pérez, alias ‘el Calvo’, quien falleció días antes en circunstancias igualmente violentas.

Por su parte, Ángela Barrera también desmintió cualquier vínculo de su familia con estos personajes o actividades ilegales. “Mi hijo jamás tuvo nexos con alias ‘el Calvo’ ni con alias ‘la Diabla’. Nuestro interés siempre fue servirle a Dios. No había lujos ni riquezas, solo dejó una casa humilde y una moto. Jamás existieron relaciones oscuras”, aseguró entre lágrimas.

Las autoridades han capturado ya a cuatro personas implicadas en los hechos, aunque persisten dudas sobre si realmente la familia fue asesinada por error de identidad o existían otros móviles relacionados con disputas criminales.

Homicidios reportados en Colombia

El siguiente mapa, desarrollado por Esri Colombia, muestra información de homicidios reportados en Colombia por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses.

