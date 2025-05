Han pasado casi 5 meses desde que se conoció la masacre de Aguachica en la que murieron todos los integrantes de la familia Lora Rincón, quienes fueron identificados como Marlon Lora, el padre; Luz Rincón, la madre; Ángela Lora, la hija; y Santiago Lora, el hijo, quienes fallecieron después de recibir varios disparos cuando estaban almorzando en un restaurante de Aguachica.

Ahora, la madre del pastor, la señora Ángela Barrera, habló en pleno Día de la Madre en el programa ‘Los informantes’, de Caracol TV, donde contó los difíciles momentos que ha pasado desde que ocurrió la masacre y si su hijo realmente tenía amenazas, como se ha dicho en diferentes medios de comunicación.

“Tenía una vida tranquila, no tenía temor de nada. Se sentaba en cualquier lugar público a comer un helado, no debía nada. Me pregunto señor, ¿para qué fue esto? ¿cuál fue el motivo de esto? Muy doloroso de verdad, me hace mucha falta mi hijo”, dijo la mujer.

Además, dio detalles de cómo fue que se enteró de la masacre de sus familiares y qué fue lo primero que hizo, ya que la información inicial que recibió no fue clara: “Ese domingo me dio un dolor y no pude ir a montarme a la moto, por eso no estuvo con ellos en el restaurante. Me enteré con una llamada que recibió mi cuñada Clara y me dijo que habían sufrido un accidente los cuatro. Yo lo primero que hice fue arrodillarme, levanté las manos al cielo y le pedí al cielo que lo guardara, pero ya estaba muerto. La noticia la vi en Facebook, de un sicariato de unos pastores”.

Finalmente, la señora Ángela Lora Rincón dio detalles de cómo era la relación de Marlon Lora con ella y si realmente llegó a tener algún tipo de relación con Alexánder González Pérez, alias ‘el Calvo’, como se dijo en algún momento y con Zaida Andrea Sánchez Polanco, alias ‘la Diabla’.

“Me llamaba todos los días, venía cada dos días. Ese era mi hijo, él nunca tuvo nexos con ninguna de esas personas. Nunca tuvo camionetas de alta gama, solo dejó una casa y una moto. Ellos eran felices, solo les importaba servirle a Dios”, dijo Barrera en el mencionado programa.

Qué se sabe de los responsables de la masacre de Aguachica

Lo que han dicho las autoridades hasta el momento es que, según las pruebas recopiladas como testimonios e imagenes de cámaras de seguridad, todo indica que la masacre de los Lora se debió a un error por confusión y que realmente los sicarios iban era por alias ‘la Diabla’, quien en los videos se ve cómo corre despavorida al ver que mataron a los integrantes de dicha familia.

Precisamente, esta mujer fue asesinada un mes después en Medellín, en un hotel del barrio Laureles, donde se estaba escondiendo, pues era buscada al parecer por algunas organizaciones criminales, quienes la señalaban de mandar a matar a su propio esposo, alias ‘el calvo’, quien falleció días antes que ocurriera la masacre de los Lora.

Por el momento, en este caso van al menos 4 personas capturadas, pero todavía no se tiene certeza si fue realmente una confusión, ya que algunos testimonios indican que el pastor Lora conocía al ‘calvo’ y tenían relación por un supuesto dinero que el narcotraficante le había pedido que le guardara.

