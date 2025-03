Zaida Andrea Sánchez Polanco, conocida también por su alias ‘la Diabla’, fue asesinada el miércoles 22 de enero en Medellín. El suceso tuvo lugar cerca de la medianoche cuando esta mujer fue atacada con disparos por un individuo mientras intentaba entrar a un hotel en el barrio Laureles.

Uno de los detalles más alarmantes es que el asesinato de ‘La Diabla’ podría estar indirectamente relacionado con el caso conocido como la masacre de la familia Lora en Aguachica, ejecutada el pasado 29 de diciembre, ya que esta mujer era expareja de Alexánder Gonzales (sic), alias ‘el Calvo’, quien fue asesinado días antes y quien tenía una estrecha relación con el pastor Marlon Lora.

Qué banda criminal estaría detrás del asesinato de ‘la Diabla’

Todo indica que esta mujer mandó a asesinar a su esposo con el amante que ella tiene, quien era uno de los escoltas y todo por quedarse con el botín del negocio. Ahí fue donde se tejió el inicio de varias represalias por parte de bandas criminales como el ‘Clan del Golfo’, pues se sabría que ‘la Diabla’ era realmente el objetivo en la masacre de Aguachica, ya que ella estaba en ese momento en la mesa contigua a la familia en el restaurante y ellos habrían sido asesinados por confusión, como indicó El Tiempo.

En Bajo Sospecha de Pulzo hablamos con el periodista Jacobo Solano, quien nos dio un panorama mucho más claro de lo que sucede con este crimen y la nueva hipótesis que él tiene sobre por qué la asesinaron sicarios en Medellín cuando estaba en compañía de su hijo.

“Cuando la gente se calienta en el mundo del crimen y se ponen muy visibles ya no le sirven a la organización, por lo que hay que entregarlos a las autoridades o mejor darles de baja para que no hablen. Esto fue un claro ajuste de cuentas y que dejó como víctima a ‘la Diabla’. Ya van 6 muertos y no se sabe qué más ha ocurrido”, mencionó.

