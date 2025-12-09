En la mañana de este martes 9 de diciembre, un incendio provocado en el Politécnico Jaime Isaza Cadavid desencadenó enormes tensiones en la ciudad de Medellín. Según afirmó Federico Gutiérrez, alcalde de la capital de Antioquia, este incidente, lejos de ser un accidente, fue un acto intencionado de violencia perpetrado por un grupo de alrededor diez encapuchados que atacaron una oficina del campus.

“Este acto es terrorismo”, calificó Gutiérrez, quien también compartió un vídeo que mostraba cómo las llamas consumían rápidamente la oficina afectada. El alcalde no dudó en criticar a los directivos del Politécnico Jaime Isaza Cadavid, acusándolos de falta de contundencia frente a la situación. Además, hizo un llamado a las autoridades universitarias para la expulsión inmediata de estos delincuentes. “No más excusas. Fuera los violentos de las universidades públicas”, insistió Gutiérrez, quien manifestó su solidaridad con los estudiantes afectados.

El Cuerpo de Bomberos de Medellín, adscrito al Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres (Dagrd), actuó de inmediato para controlar el incendio y evitar que las llamas se extendieran a otras áreas del campus.

Este lamentable incidente ocurrió en un contexto en el que escenarios similares se están repitiendo en otras instituciones educativas públicas, causando angustia y preocupación entre la población y las autoridades. Gutiérrez ha sido enfático en condenar estos actos y solicitar medidas drásticas de las autoridades y fuerzas de seguridad.

Es absurdo lo que ocurre dentro del Politécnico Jaime Isaza Cadavid.

10 encapuchados prenden fuego a una oficina dentro de la institución. Eso es terrorismo. No tiene otro nombre.

Se tomaron el Poli. Lo he venido advirtiendo.

Son unos muy pocos afectando a muchos.

