Las autoridades colombianas indicaron que un cuerpo sin vida encontrado en el suroeste de Antioquia, entre los municipios de Jericó y Puente Iglesias, podría ser el del auxiliar de vuelo estadounidense que desapareció en Medellín hace varios días, según informó el alcalde Federico Gutiérrez.

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(Vea también: Surge hipótesis de desaparición de auxiliar de vuelo de American Airlines tras salir de rumba)

El hombre fue identificado como Eric Fernando Gutiérrez Molina, de 32 años, quien trabajaba como auxiliar de vuelo para American Airlines y estaba de tránsito en la ciudad antioqueña cuando se perdió todo rastro de él tras una salida nocturna en el barrio El Poblado.

Su pareja y amigos habían denunciado su desaparición tras una noche de ocio con colegas. Gutiérrez Molina debía regresar a los Estados Unidos al día siguiente, pero no abordó su vuelo programado ni respondió a mensajes, lo que generó una búsqueda coordinada entre autoridades colombianas y su familia.

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Las autoridades señalan que el caso podría estar relacionado con un hurto bajo la modalidad de escopolamina, una sustancia que en algunos casos se utiliza para incapacitar a víctimas y facilitar robos, lo cual está siendo investigado como una posible causa de lo sucedido, según informó Noticias Caracol.

Además, informes internacionales mencionan que las personas con las que estuvo la noche de su desaparición tienen antecedentes de usar esta sustancia para delinquir, y que una colega que lo acompañaba fue encontrada desorientada, lo que refuerza la hipótesis de intoxicación o incapacidad temporal como factor en el caso.

¿Qué dijo la pareja del auxiliar de vuelo desaparecido en Antioquia?

En este sentido, El Tiempo dio a conocer las declaraciones de la pareja de Gutiérrez Molina en las que mostró su preocupación y tristeza, asegurando que la familia está en contacto constante con las autoridades.

“Solo decir que se fue a Medellín, que fue a un antro o a buscar problemas, eso no es Fernando. Su mamá, su hermano y yo estamos muy preocupados y la información que nos dan es bien limitada”, indicó Ernesto Carranza, quien se identificó como novio del desaparecido.

El caso tomó gran atención internacional y fue seguido con preocupación por familiares y compañeros de trabajo, que durante días mantuvieron la esperanza de encontrarlo con vida.

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