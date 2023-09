El tema del día en el país son las marchas que se están llevando a cabo en Bogotá y otras ciudades como apoyo a Gustavo Petro y las reformas que se proponen desde su Gobierno, en especial la laboral y la pensional.

La jornada, que tendrá un discurso del mandatario en cualquier momento de la tarde-noche, se vio marcada por una controversia que apunta a que desde el Gobierno se habría financiado la movilización y hasta se habría ofrecido internet gratis en veredas para que los ciudadanos asistieran.

Pese a que desde el Ministerio del Interior se desmintió esa información, aún hay dudas que rodean ese caso. Para hablar de ese tema, en la mañana de este miércoles fue entrevistado en La FM, Jhoe Sauca, representante legal y uno de los consejeros mayores del Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC).

Qué pasó con Luis Carlos Vélez en la entrevista

En medio del diálogo con el consejero, los periodistas le preguntaron por el financiamiento que al parecer estaba haciendo el Gobierno para las marchas. Sin embargo, esto no le gustó mucho a Sauca, quien comenzó a mostrar una actitud defensiva.

—Concretamente, ¿cuánto valen las marchas y quién las paga?— preguntó uno de los integrantes del programa matutino de la emisora mencionada.

—En las marchas todos aportamos— respondió el consejero.

—¿Cuánto han aportado? ¿Cuánto valen las marchas y quién las paga?— insistió el periodista.

—Las comunidades aportan, se hace todo un proceso de trabajo y se aporta— aseguró Sauca.

—¿Cuánto?— reiteró el integrante del programa.

—No, yo no le voy a hablar a usted de cifras. ¿Entonces le van a meter contraloría al bolsillo de la gente? No, eso no es así— dijo alterado el representante.

Luis Carlos Vélez, director del espacio, intervino tratando de calmarlo y le consultó en tono sereno al consejero sobre cuánto les aportó el Gobierno y con cuánto contribuyeron los pueblos indígenas.

—¿Cuál es el interés?— preguntó Sauca.

—En hacer una pregunta periodística, es que yo no le tengo por qué justificar mis preguntas— dijo Vélez.

—Y yo tampoco tengo que justificar las mías para que ustedes sigan polarizando todos los temas del CRIC. Ustedes siempre han dicho que es el narcotráfico o la guerrilla cuando nos movilizamos y ahora resulta que es el Gobierno. Eso no es serio tampoco con la organización— comentó en todo fuerte Sauca.

—Señor, Sauca, usted mismo nos ha dicho que todos somos colombianos y los colombianos queremos saber qué está pasando con nuestros impuestos y cuánto pagó el Gobierno por esto— señaló el periodista.

—¿Los colombianos o ustedes?— preguntó molesto el representante.

—Yo soy colombiano y tengo derecho a preguntarle— afirmó Vélez.

—Con todo respeto, pero no es así— respondió Sauca.

Durante unos segundos, Luis Carlos Vélez insistió en querer conocer si habían recibido algún tipo de apoyo por parte del Gobierno, pero el consejero se negó rotundamente a revelar cualquier información. Por el contrario, decidió dar por terminada la entrevista.

“Mucha pena me da, pero si es para esto en otro momento lo debatimos con cifras. En este momento yo no estoy para hablar con ustedes de recursos cuando lo que acá está costando es la vida de la gente. Les agradezco mucho, que tengan buen día. Se equivocaron de persona y se equivocaron de tema”, fueron las palabras con las que se despidió Jhoe Sauca.

