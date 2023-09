Las reacciones no se hicieron esperar por el tema que comenzó con el cruce que hubo entre Luis Carlos Vélez y Jhenifer Mojica, ministra de Agricultura, cuando ella hizo una afirmación durante una entrevista con la emisora La FM.

“Yo no sé por qué usted insiste que el ejercicio de la movilización, es el ejercicio de grupos armados ilegales. Una persona tan poderosa como usted no puede decir al aire que los campesinos que se movilizan en territorio están cometiendo crímenes”, le dijo la funcionaria al periodista.

El director de la mencionada emisora respondió airado por el señalamiento por parte de la ministra, que en la conversación hablaba acerca de un decreto de la reforma agraria promovida por el Gobierno.

“No ponga palabras en mi boca que no he dicho, me está estigmatizando. Yo no he dicho eso, por favor no le mienta a la gente y respéteme. Está poniendo mi vida en peligro diciendo cosas que no he dicho. La puedo denunciar por injuria y calumnia”, indicó Vélez.